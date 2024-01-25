Надо ли увлажнять воздух в помещении? Помните, что излишняя влага приведёт к грибку на стенах

Специалисты заявили о необходимости увлажнения воздуха в помещении

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Специалисты поделились советами, стоит ли увлажнять или, наоборот, осушать воздух в квартире.

Фото: Openverse by adecker31 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Отмечается, что существует разница между относительной и абсолютной влажностью воздуха. Так, абсолютная показывает, сколько граммов воды в виде пара (газа) содержится в кубометре или килограмме воздуха, а относительная отвечает за отношение реального содержания воды к максимально возможному при температуре в помещении в процентах.

При этом в бытовой жизни мы обычно говорим именно об относительной влажности воздуха. И многих это приводит в некоторые заблуждения.

Измерить влажность воздуха в квартире без специального прибора — гигрометра — не получится. Однако даже с ним следует, в первую очередь, учитывать, что все люди по-разному воспринимают как комфортные сочетание температуры воздуха и влажности.

По ГОСТУ в холодный период оптимальной считается относительная влажность в 30-45%, а в тёплый — 60-30%. Причём известно, что гораздо большую опасность для здоровья человека представляет именно не сухость, а избыточное увлажнение воздуха в квартире. Вредными в этом плане становятся не сами пары, а следствие повышенной влажности в виде плесени и грибков на окнах и строительных конструкциях.

Технически, чтобы добиться нужного показателя влажности в комнате, нужны специальные увлажнители воздуха (паровые, ультразвуковые), которые генерируют пары воды. Однако помните, предупреждают эксперты, что, перед тем, как увлажнять в помещении воздух, вам наверняка придётся менять окна. Потому что при сильном увлажнении окно начнёт работать как осушитель воздуха, превращая пары воды в жидкую воду.