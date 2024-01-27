Как правильно делать стык столешницы и фартука: нужно учитывать определённые нюансы

Оформление стыка столешницы или фартука должно быть сделано правильно

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Раньше стык фартука и столешницы закрывали гибким плинтусом из строительного супермаркета. Но теперь так делают намного реже. Эксперты решили рассказать, в чём достоинства каждого решения.

Фото: openverse.org by Percita is licensed under CC BY-SA 2.0.

Отмечается, что самым простым вариантом является заказ плинтуса из искусственного (или натурального) камня в тот момент, когда столешница ещё изготавливается. Таким образом, каменный плинтус будет предполагать идеально выровненную стену, что позволит смонтировать к ней гарнитур вплотную.

Если вы готовы к европейскому модному варианту, то можно сделать "фартук без фартука". Это когда нижняя — самая грязная часть — закрывается от брызг выносливым материалом в то время, как остальная стена вплоть до потолка покрывается грязе-влагозащитным покрытием.

Однако при таком раскладе важно учесть, чтобы переходящая в фартук столешница была однотонной.

Кроме того, можно сделать фартук в роли бортика. Тогда столешница получится без плинтуса. Такой фартук необходимо делать из материала, который не будет иметь швов. В этом случае не придётся что-то дополнительно герметизировать и защищать от влаги.

Ещё один вариант — сделать эпоксидную затирку. Такой стык столешницы и фартука рекомендован для мурованных гарнитуров и столешниц, облицованных кафелем. Если придётся затирать стык кафельного или керамического фартука со столешницей, то лучше всего делать это герметиком.