Как правильно делать стык столешницы и фартука: нужно учитывать определённые нюансы

Раньше стык фартука и столешницы закрывали гибким плинтусом из строительного супермаркета. Но теперь так делают намного реже. Эксперты решили рассказать, в чём достоинства каждого решения.
Отмечается, что самым простым вариантом является заказ плинтуса из искусственного (или натурального) камня в тот момент, когда столешница ещё изготавливается. Таким образом, каменный плинтус будет предполагать идеально выровненную стену, что позволит смонтировать к ней гарнитур вплотную.
Если вы готовы к европейскому модному варианту, то можно сделать "фартук без фартука". Это когда нижняя — самая грязная часть — закрывается от брызг выносливым материалом в то время, как остальная стена вплоть до потолка покрывается грязе-влагозащитным покрытием.
Однако при таком раскладе важно учесть, чтобы переходящая в фартук столешница была однотонной.
Кроме того, можно сделать фартук в роли бортика. Тогда столешница получится без плинтуса. Такой фартук необходимо делать из материала, который не будет иметь швов. В этом случае не придётся что-то дополнительно герметизировать и защищать от влаги.
Ещё один вариант — сделать эпоксидную затирку. Такой стык столешницы и фартука рекомендован для мурованных гарнитуров и столешниц, облицованных кафелем. Если придётся затирать стык кафельного или керамического фартука со столешницей, то лучше всего делать это герметиком.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.