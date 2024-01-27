Какую отделку для стен лучше выбрать: обои или краску

Специалисты рассказали о плюсах и минусах отделки стен обоями и краской. По их словам, при начале ремонта большинство начинают с выбора обоев. Однако нередко стены именно красят, а не выклеивают обоями.
Дело в том, что, перед тем, как наложить на стены обои, их необходимо подготовить к этому. Следует очистить стену, отштукатурить, шпатлевать и грунтовать и только после этого приступать к поклейке обоев. Причём, для последнего необязательно добиваться идеально ровной поверхности стен.
Для краски стены также следует готовить: очистить их, отштукатурить шпатлевать, шлифовать, грунтовать, клеить стеклохолстом. Далее вновь понадобятся шпатлёвка, шлифовка и грунтовка, и только затем можно приступать к покраске стен. Таким образом, в данном случае, подготовка проводится намного тщательнее и занимает больше времени.
В то же время, для подготовки стен к краске, в отличие от накладывания обоев, может потребоваться помощь специалиста. Ведь нужно правильно подобрать материалы, соблюдать этапность и технологии нанесения.
Что же касается выгоды, — эксперты уверены, что дешевле выходит поклейка обоев. Однако, если вы захотите изменить интерьер или заменить повреждённые обои, то придётся вновь делать все те шаги, что были перечислены выше. В этом плане проще с краской, ведь всегда можно самостоятельно перекрасить стену по старому слою.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.