Какую отделку для стен лучше выбрать: обои или краску

Чем выгоднее отделывать стены: плюсы и минусы материалов

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Специалисты рассказали о плюсах и минусах отделки стен обоями и краской. По их словам, при начале ремонта большинство начинают с выбора обоев. Однако нередко стены именно красят, а не выклеивают обоями.

Фото: Own work by Rokkanon13 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Дело в том, что, перед тем, как наложить на стены обои, их необходимо подготовить к этому. Следует очистить стену, отштукатурить, шпатлевать и грунтовать и только после этого приступать к поклейке обоев. Причём, для последнего необязательно добиваться идеально ровной поверхности стен.

Для краски стены также следует готовить: очистить их, отштукатурить шпатлевать, шлифовать, грунтовать, клеить стеклохолстом. Далее вновь понадобятся шпатлёвка, шлифовка и грунтовка, и только затем можно приступать к покраске стен. Таким образом, в данном случае, подготовка проводится намного тщательнее и занимает больше времени.

В то же время, для подготовки стен к краске, в отличие от накладывания обоев, может потребоваться помощь специалиста. Ведь нужно правильно подобрать материалы, соблюдать этапность и технологии нанесения.

Что же касается выгоды, — эксперты уверены, что дешевле выходит поклейка обоев. Однако, если вы захотите изменить интерьер или заменить повреждённые обои, то придётся вновь делать все те шаги, что были перечислены выше. В этом плане проще с краской, ведь всегда можно самостоятельно перекрасить стену по старому слою.