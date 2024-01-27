Кухня будущего: 5 вещей, без которых не обойтись на современной кухне

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Плюсы умной техники на кухне

2:32
Недвижимость » Дизайн и интерьер

В будущем готовкой и уборкой на кухне могут заняться уже не люди, а роботы. Но пока что у человечества есть умная техника. Эксперты рассказали, какие задачи можно ей доверить.

Плюсы умной техники на кухне
Фото: Unsplash by Jason Briscoe

Печка, которая сама печет пироги

Уже сегодня пиццу можно приготовить всего лишь нажатием одной кнопки. В таких духовках вкусной получится не только выпечка — также удастся не пересушить мясо или птицу.

При этом долго ждать, пока духовка прогреется, не придётся — функция быстрого нагрева доведет её до 200 градусов меньше чем за 5 минут.

Духовка, которая сама себя чистит

В некоторых духовках существует функция пиролитической очистки. Таким образом, липкий жир превратится в лёгкий сухой пепел, и вам не придётся вытирать его вручную.

Мусор, который не нужно выбрасывать

Забыть о неприятных запахах на кухне навсегда поможет измельчитель отходов, который устанавливается под раковиной. Огромные ножи измельчат в пыль любые остатки, после чего протолкнут их в канализацию.

Столешница, которая сама себя чинит

Сегодня наноматериалы нужны не только учёным, но и хозяйкам, которые устали бороться с каплями и царапинами на столешницах. Для этого есть особая рабочая поверхность, на которой не остаётся отпечатков пальцев и пятен от пролитых жидкостей.

Вдобавок, на такой поверхности не будет и пузырей от горячей посуды — материал выдерживает нагрев до 200 градусов.

Рабочие поверхности, подчиняющиеся движению рук

Сегодня дизайнерам ещё не удалось найти производителей, которые запустили бы в массовое производство умные столешницы. Но уже можно купить умную варочную панель. С ней намного проще готовить, даже без всяких кнопок и ручек. Вместо них под зоной нагрева располагается плоская панель управления, на которой, чтобы выставить температуру, нужно всего лишь провести рукой по линии слайдера.

Ложка, которая называет вес продукта

Сегодня уже никого не удивить мерными ложками, но вот о ложках, которые сами называют вес продукта, слышали ещё далеко не все! Мерная ложка с электронным дисплеем покажет результат с несколькими цифрами после запятой в точности, без всяких погрешностей.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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