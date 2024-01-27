Когда лучше менять окна: весной, летом, зимой или осенью

Когда лучше всего менять окна

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Многие оконные компании активно предлагают менять окна именно зимой, аргументируя это тем, что в холодное время года нагрузка на оконные фирмы снижается. Вдобавок, именно зимой сразу видны огрехи монтажа. Однако есть и нюанс — менять окна зимой стоит только в том случае, если в квартире не планируется большой объём "мокрых" работ. Однако при этом, рекомендуют эксперты, следует учитывать несколько рекомендаций.

Фото: Unsplash by Adeolu Eletu

Во-первых, нередки ситуации, когда на подоконники складывают материалы. В связи с этим во время ремонта окна следует закрывать специальной плёнкой — материалом, который также известен, как "жидкая броня". Причём, особенно важно это делать, если планируется замена радиаторов отопления и труб, либо проведение других сварочных работ около окон.

Кроме того, если вы заметили засорение притворов и элементов периметральной фурнитуры, эксплуатировать их нельзя, потому что тогда быстро возникнут проблемы и поломки. В этом случае поможет, опять же, "жидкая броня".

При этом специалисты также дали рекомендации, чего точно не стоит делать с окнами зимой. Во-первых, не рекомендуется оборачивать их плёнкой. Окна не следует заклеивать при ремонте, а только закрыть оконный проём куском плёнки целиком, то есть, по внутренней плоскости стены.

Также не стоит сушить окна тепловыми пушками. Обычно так делают с целью ускорить высыхание стяжки или состава для выравнивания стен. Лучше всего пользоваться тепловыми пушками во время ремонта зимой только при интенсивном проветривании.