Когда лучше менять окна: весной, летом, зимой или осенью

Многие оконные компании активно предлагают менять окна именно зимой, аргументируя это тем, что в холодное время года нагрузка на оконные фирмы снижается. Вдобавок, именно зимой сразу видны огрехи монтажа. Однако есть и нюанс — менять окна зимой стоит только в том случае, если в квартире не планируется большой объём "мокрых" работ. Однако при этом, рекомендуют эксперты, следует учитывать несколько рекомендаций.
Во-первых, нередки ситуации, когда на подоконники складывают материалы. В связи с этим во время ремонта окна следует закрывать специальной плёнкой — материалом, который также известен, как "жидкая броня". Причём, особенно важно это делать, если планируется замена радиаторов отопления и труб, либо проведение других сварочных работ около окон.
Кроме того, если вы заметили засорение притворов и элементов периметральной фурнитуры, эксплуатировать их нельзя, потому что тогда быстро возникнут проблемы и поломки. В этом случае поможет, опять же, "жидкая броня".
При этом специалисты также дали рекомендации, чего точно не стоит делать с окнами зимой. Во-первых, не рекомендуется оборачивать их плёнкой. Окна не следует заклеивать при ремонте, а только закрыть оконный проём куском плёнки целиком, то есть, по внутренней плоскости стены.
Также не стоит сушить окна тепловыми пушками. Обычно так делают с целью ускорить высыхание стяжки или состава для выравнивания стен. Лучше всего пользоваться тепловыми пушками во время ремонта зимой только при интенсивном проветривании.
Древесная зола представляет собой ценное удобрение, богатое фосфором, кальцием и калием, а также способствует снижению кислотности почвы. Тем не менее, специалисты предупреждают, что она может стать бесполезной и даже вредной для растений, если допускаются определенные ошибки.