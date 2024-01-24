Как сделать так, чтобы сроки капитального ремонта не затягивались

Специалисты рассказали, почему сроки капремонта могут затянуться

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

При любом ремонте получателей волную два вопроса: когда и сколько? То есть, когда ремонт начнётся и сколько все работы будут стоить? Эксперты поделились советами, как сделать так, чтобы сроки капитального ремонта не затягивались.

Фото: Спецзаказ.инфо

В первую очередь, считают специалисты, необходимо рассчитать бюджет, а также оценить свои силы. Обе задачи — не из лёгких, особенно если делать ремонт приходится самостоятельно. Ведь, помимо трат на стройматериалы и работу мастеров, в бюджет приходится писать также и множество других пунктов. И хотя предугадать какие-либо дополнительные вложения в самом начале непросто, чем больше вы учтёте в это время, тем более велика будет вероятность, что рассчитанный бюджет совпадёт с реальным.

Вдобавок, продолжают специалисты, следует составить график работ и регулярно следить, чтобы ему следовали. От него зависит не только срок ремонта в целом, но и отдельный график заказа материалов и мебели. Так что поинтересуйтесь хотя бы примерными датами начала и окончания каждого вида работ.

Всегда хочется добавить в свой интерьер что-нибудь необычное и эксклюзивное, но если вы хотите уложиться в короткий срок, лучше всего выбирать доступные материалы из местных магазинов. Ведь та же заказная плитка может идти дольше, чем обычно. При этом со всеми материалами следует быть осторожными и заранее проверять их соответствие и целостность заказанному. Потому что впоследствии устранение всех этих ошибок может занять дополнительное время, а значит, срок ремонта увеличится.