Названы советы по продаже ипотечной квартиры: важно ознакомиться с договором

Риелтор Любимова назвала советы по продаже ипотечной квартиры

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Риелтор София Любимова дала полезные советы о том, как продать квартиру, которая находится в ипотеке. Она подчеркнула, что, в первую очередь, следует внимательно ознакомиться с условиями и договором ипотеки, а также выяснить все ограничения и требования банка для избежания возможных штрафов.

Фото: guneserkoc.com

"Перед продажей жилья стоит навести порядок, добавить аксессуаров или сделать косметический ремонт", — обращает внимание эксперт.

По словам Любимовой, также стоит провести оценку рыночной стоимости жилплощади. Для этого можно обратиться за помощью к риелторам, которые обладают могут предоставить более точную оценку.

Также, подчеркнула риелтор, некоторые застройщики запрещают перепродажу объектов дольщикам до того, как дом будет введён в эксплуатацию. Так что и этот аспект рекомендуется учитывать при продаже.