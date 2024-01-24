Топ-10 ненужных вещей на кухне: от чего отказаться и сэкономить

Специалисты назвали вещи, которые не нужны на кухне

2:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Специалисты рассказали, от каких современных приборов можно и нужно смело отказаться на кухне.

Фото: keramogranit.ru

Кухонный комбайн

Его преимущество в том, что он совмещает в себе множество бытовых приборов. Однако если у вас маленькая кухня, от этого прибора будет лучше отказаться, ведь он занимает много места, а после каждого приготовления в нём приходится тратить много времени на мытьё деталей.

Хлебопечка

Обладатели этого агрегата начинают с энтузиазмом делать хлебобулочные изделия прямо дома, отмечая, что они намного вкуснее покупных. Однако на практике куда проще покупать хлебобулочные изделия в пекарнях и магазинах по мере необходимости. Дело в том, что по стоимости выпечка домашнего хлеба не настолько выгодна, ведь розничная стоимость хорошей муки и её расход нивелируют кажущуюся экономию.

К тому же, выпечка хлеба — процесс трудоёмкий и довольно быстро надоедает.

Мороженица

Так же, как и вышеперечисленный гаджет, мороженица рано или поздно становится только лишь бесполезной тратой денег. Намного проще покупать мороженое, когда захочется, в магазине, не забивая морозилку "плодами домашнего творчества".

Фритюрница

Многие скажут, что приготовленная во фритюре еда — хрустящая и вкусная. Однако специалисты напоминают, что она также и вредная. А если регулярно питаться жареными продуктами, то это станет нездоровой привычкой.

Соковыжималка

Никто не спорит, что свежевыжатые соки очень полезны, но покупать для этого целую электрическую соковыжималку, уверены эксперты, совсем неразумно. Взаимен можно ограничиться небольшой механической, либо делать соки через блендер.

Подогреватель посуды

В какой-то момент идея подогрева посуды стала очень популярной. Но с другой стороны, если вам так хочется есть из тёплой тарелки, всегда можно использовать для этого микроволновку. А установка целого ящика только для одной функции — трата и средств, и лишнего свободного места.

Винный шкаф

Этот прибор также займёт немало места в вашей кухне. К тому же, стоит он тоже немало. Чтобы охладить вино, когда вам нужно, подойдёт обычный холодильник.

Рисоварка

Рисоварка — это своего рода электрокастрюля для варки риса. Но настолько ли она вам нужна, если крупу всегда можно сварить в обычной посуде?

Фондюшница

Этот небольшой прибор станет на вашей кухне абсолютно бесполезным. Ведь, если задуматься, как часто вы готовите фондю? Если ответ — нисколько, значит, он будет на вашей кухне совершенно лишним.

Паста-машина

Машина для приготовления домашней пасты — это настоящая мечта многих домохозяек. Но, вероятнее всего, необходим этот прибор в тех регионах, где паста — главное и даже регулярное блюдо.

А как часто готовите пасту вы? Если ответ такой же, как и в случае с фондюшницей, то этот аппарат вряд ли понадобится вам на кухне.