Где в Москве продаются самые дешёвые студии

Риелторы изучили московский рынок квартир-студий

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самые дешёвые в Москве квартиры-студии продаются в Молжаниновском, Бабушкинском районах и Северном Измайлове, следует из анализа, проведённого сервисом «Авито Недвижимость».

Фото: ГК Профит

Лидирует в топе самых доступных объектов в этом сегменте 10-метровая квартирка в Молжаниновском районе стоимостью 2,5 миллиона рублей; столько же просят за студию на четыре «квадрата» больше в Северном Измайлове.

Предложения на первичке куда дороже: 16-метровую студию в Кузьминках предлагают за 4,5 миллиона рублей, квартиру в 23 м2 в Бибиреве – за 5,1 миллиона рублей.

В среднем студии на вторичном рынке недвижимости подешевели к прошлому году на 2% до 4,4 миллиона рублей из-за снижения спроса, в новостройках – подорожали на 2% до 7,8 миллиона рублей.

Но это вовсе не означает, что «б/у» квартира выгоднее, заметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин.

«Например, при необходимости привлечения заёмных средств на первичном рынке покупателям предлагают кредитные продукты по более низким ставкам», – объяснил он.