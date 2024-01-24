Как избавиться от плесени и ржавчины на занавеске в ванной

Эксперты дали советы по чистке занавески в ванной

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Занавеска для душа теряет свежесть, пожалуй, быстрее всего остального в ванной, и загрязнения, которыми она покрывается, — самые разные. Различаются, соответственно, и способы борьбы с ними.

Фото: iRecommend

Прежде всего — профилактика. Приняв душ, смывайте мыльный налёт с вашей шторки, чтобы не разводить на неё плесень.

Лучше использовать занавеску из полиэстера, похожую на тканое полотно. Её можно просто выстирать в машинке без применения агрессивных моющих средств при температуре до 40°.

Если же у вас дешёвая шторка из ПВХ, то её надо чистить в зависимости от природы загрязнения.

Плесень хорошо отмывается смесью пищевой соды и нашатырного спирта.

Чайную ложку соды смешать с тремя каплями нашатыря. Получившуюся кашицу нанести на пятна на 15 минут, а затем вытереть губкой. Сполоснуть.

Против ржавых и известковых пятен отлично помогает уксус, раствор лимонной кислоты или лимонный сок.