Как избавиться от плесени и ржавчины на занавеске в ванной

Занавеска для душа теряет свежесть, пожалуй, быстрее всего остального в ванной, и загрязнения, которыми она покрывается, — самые разные. Различаются, соответственно, и способы борьбы с ними.
Прежде всего — профилактика. Приняв душ, смывайте мыльный налёт с вашей шторки, чтобы не разводить на неё плесень.
Лучше использовать занавеску из полиэстера, похожую на тканое полотно. Её можно просто выстирать в машинке без применения агрессивных моющих средств при температуре до 40°.
Если же у вас дешёвая шторка из ПВХ, то её надо чистить в зависимости от природы загрязнения.
Плесень хорошо отмывается смесью пищевой соды и нашатырного спирта.
Чайную ложку соды смешать с тремя каплями нашатыря. Получившуюся кашицу нанести на пятна на 15 минут, а затем вытереть губкой. Сполоснуть.
Против ржавых и известковых пятен отлично помогает уксус, раствор лимонной кислоты или лимонный сок.
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.