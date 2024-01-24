Риелторы посоветовали, когда лучше покупать дачу в 2024 году

Зимой покупка дачи на 30% выгоднее, подсчитали риелторы

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Загородную недвижимость лучше покупать зимой, когда меньше спрос и, соответственно, цены, советует "Российская газета" в среду.

Фото: Shutterstock

"В зависимости от района и класса дома купить загородную недвижимость зимой в среднем можно на 30% выгодней", — уточнила представитель компании "НДВ Супермаркет Недвижимости" Елена Мищенко.

Она призвала быть внимательнее: зимой можно не заметить каких-нибудь недостатков приобретаемого объекта.

Спрос на загородные дома начинает расти с конца весны, подтвердил эксперт по недвижимости Виталий Малинин.

Пиковые сезоны на рынке загородной недвижимости — весна и осень, когда спрос превышает обычный на 7-10%. К концу года дачи подорожают ещё из-за роста цен на стройматериалы. В прошлом году стоимость предложений по этой причине увеличилась на 15-20%.