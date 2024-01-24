Арендаторы в один голос жалуются на съёмное жильё: их не устраивает несколько нюансов

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Больше половины арендаторов недовольны съёмным жильём

1:04
Недвижимость

Больше половины — 55% — арендаторов недовольны квартирами, которые снимают, следует из опроса, проведённого сайтом "ВсеИнструменты.ру", результатами которого поделилась "Газета.Ru" в среду, 24 января.

Больше половины арендаторов недовольны съёмным жильём
Фото: АН "Этажи"

Самые распространённые претензии:

  • 56% хотели бы изменить обстановку,
  • 43% — сантехнику,
  • 22% провели бы косметический ремонт,
  • 17% — капитальный,
  • 16% заменили бы декоративные элементы.

Четверть опрошенных уже делала ремонт в съёмной квартире, в основном — по мелочи, потратив на это до 50 тысяч рублей. Причём в 61% случаев — исключительно за свой счёт.

40% квартирантов допускают, что ещё решатся на ремонт, но большие расходы нести не готовы (больше половины — до 50-100 тысяч рублей), да и те хотели бы разделить с хозяевами (66% респондентов).

Столько же — 40% — не планируют ремонт в съёмном жилище. В большинстве своём — 77% — из опасений, что хозяева не возместят расходы, ещё 12% — потому что всё равно съедут.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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