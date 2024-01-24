Рассчитываем обои на комнату: 3 простых рабочих формулы

Как рассчитать обои на комнату

Перед началом ремонта обязательно следует выяснить, сколько рулонов обоев вам понадобится для оклейки комнаты. Причём, очень важно рассчитать всё точно, чтобы не тратиться на лишние материалы, которые не понадобятся в работе. Специалисты собрали простые способы, которые помогут точно посчитать, сколько обоев нужно на комнату.

Фото: Unsplash by Karl Solano

Перед тем, как приступить к расчётам, определитесь с отделкой. У обоев бывают разные параметры, поэтому внимательно изучите информацию на упаковке.

Также в самом начале следует определиться с размером. Размеры стандартных полос могут быть разными: например, шириной в 53 см и 106 см. Это правило не распространяется на фотообои, ширина которых может быть любой. Важна и длина — минимальная в рулоне составляет 10 м, а максимальная — 25 м.

Следующий шаг — выбор материала основы для обоев. Она может быть флизелиновой или бумажной. Тонкую бумагу придётся клеить внахлёст, а многослойную или материал на флизелиновой основе — встык.

Для точного подсчёта, сколько обоев вам понадобится для комнаты, составьте обмерный чертёж, то есть, план помещения с точными замерами. Эксперты рекомендуют упростить себе работу, перечертив из любого официального документа типа кадастрового плана или техпаспорта, после чего — провести замеры и уточнить данные, указанные в документе. Правильнее всего проводить замеры именно так, ведь реальные цифры могут значительно отличаться.

Существует три варианта расчёта обоев на комнату:

1. По площади

Суть данной методики — определить площадь, которую вам необходимо оклеить. Для этого высчитайте площадь каждой стены (высоту умножить на длину), после чего найдите площадь и сложите все полученные значения.

Затем определите площадь всех проёмов, которые оклеивать не нужно: умножьте высоту на длину каждого из них и сложите полученные величины.

Теперь осталось только посчитать площадь, которую нужно оклеить. Для этого от общей площади отнимите площадь проёмов.

2. По периметру

По этой методике вам предстоит вычислить периметр, по которому нужно будет определить необходимое для оклеивания количество полос. Для этого вычислите периметр комнаты: сложите значения её длины и ширине, после чего умножьте его на два.

Теперь определите количество обойных полос, необходимых для поклейки: разделите периметр на ширину полосы. Если вы планируете клеить обои внахлёст, не забудьте отнять 1 см от ширины рулона. Полученное число округлите в большую сторону.

Следующий шаг — рассчитать число рулонов. Для этого необходимо определить, сколько полос можно нарезать из одного рулона (в среднем три-четыре полосы). Для определения число, которое вы получили в прошлом шаге, разделите на три или четыре. Во многом это зависит от рисунка на отделке. Затем округлите получившееся значение в большую сторону.

3. С помощью онлайн-калькулятора

Чтобы упростить все расчёты, существуют онлайн-калькуляторы. Пользоваться ими несложно, но важно учитывать, что результат от них будет не совсем точный. Так что, выбирая калькулятор, ищите тот, где можно было бы добавить максимального количество параметров для расчёта.