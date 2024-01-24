Эксперты назвали долю дровяных каминов в элитных квартирах

Дровяные камины есть только в пятой части элитных квартир

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты компании "Sminex-Интеко" рассказали, что только в пятой части элитных квартир есть дровяные камины. Дело в том, что сама возможность установки камина с дымоотводом и живым пламенем предусмотрена только в 17% лотов на рынке столичной элитной недвижимости.

Фото: openverse by kern.justin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Как указывают специалисты, подобные нестандартные инженерные решения и редкие форматы недвижимости девелоперы предлагают в особняках и виллах. Кроме того, они могут быть предусмотрены на предпоследних этажах зданий, в квартирах со вторым светом или увеличенной высотой потолков.

Так, установка дровяных каминов допускается в 22 из 32 строящихся элитных домов. При этом наибольшее число из них — 35%, или 43 квартиры с каминами приходится на проекты "Лаврушинский", "Ильинка 3/8", "Чистые Пруды" и "Обыденский № 1".

Намного реже девелоперы предлагают установить в квартире нестандартное оборудование — дровяные камины с угольной фильтрацией или двойным воздухоотводом.