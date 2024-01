Петербург оказался на третьем месте по прогнозу роста цен на элитное жильё

Санкт-Петербург занял третье место в мировом рейтинге городов по прогнозируемому росту цен на элитное жильё в текущем году.

Фото: Openverse by Peer.Gynt is licensed under CC BY-SA 2.0