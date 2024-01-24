Петербург оказался на третьем месте по прогнозу роста цен на элитное жильё

Санкт-Петербург занял третье место в мире по прогнозу роста цен на элитное жильё

Санкт-Петербург занял третье место в мировом рейтинге городов по прогнозируемому росту цен на элитное жильё в текущем году.

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Как сообщает компания Knight Frank Global Prime Residential Forecast, которая составила данный рейтинг, аналитики прогнозируют, что стоимость квадратного метра может вырасти на 6%. Таким образом, она превысит аналогичные показатели Дубая, Мадрида, Сиднея и Стокгольма.

Исследование компании проанализировали эксперты консалтинговой компании NF Group. Согласно их анализу, годовой прирост цен на элитную недвижимость в Москве ожидается в районе 3%. Такой же прогноз эксперты дали для Мельбурна и Монако. При этом в Сочи, Токио, Нью-Йорке, Париже, Ванкувере и Шанхае прогнозируется подорожание на 2%.

Самое наибольшее подорожание эксперты прогнозируют в Санкт-Петербурге, Мумбае и Окленде. Там цены за квадратный метр могут вырасти на 6%, 5,5% и 10% соответственно.