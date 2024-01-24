Эксперты предрекли рост стоимости загородных домов в 2024 году

Дасаев: цена строительства загородных домов вырастет на 20-25% в 2024 г

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Креативный директор СК "Дачный Сезон" Тимур Дасаев считает, что цена строительства загородных домов в текущем году вырастет на 20-25%. Своим мнением он поделился с РИАМО.

Фото: Unsplash by Greg Rakozy

По его мнению, в 2024 году спрос на жилую недвижимость будет уменьшаться в связи с тем, что ипотека стала менее доступной для россиян. В итоге цены на квартиры также могут быть снижены.

"Что касается стоимости строительства загородных домов, тут нас ждёт однозначный рост цен. Мы прогнозируем его минимум на уровне 20-25% в сравнении с 2023 годом, чему способствуют текущие реалии рынка", — пояснил аналитик.

При этом Дасаев подчеркнул, что спрос на квартиры снизится как на первичном, так и на вторичном рынках. Однако ажиотажного спроса, какой наблюдался в предыдущие годы, ожидать точно не стоит.