Аренда квартир в Санкт-Петербурге возросла на 40%

Аренда квартир в Санкт-Петербурге выросла на 40%

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Санкт-Петербурге аренда квартир стала выше на 40%. Уточняется, что по состоянию на настоящий день средняя стоимость аренды квартиры уже достигла 48 тысяч рублей в месяц.

Фото: livejournal.com

Как пишет агентство недвижимости Restatе, больше всего цены выросли в историческом районе Петербурга — Петроградском. Там стоимость аренды достигла 146 тысяч рублей. При этом в Центральном районе города средняя стоимость квартир увеличилась более чем на 50%, составив более 80 тысяч рублей.

"Разброс велик: от 17,5 тысячи рублей в месяц за студию, переделанную из комнаты в коммуналке, до 750 тысяч рублей за 155-метровую видовую квартиру в одном из самых дорогих домов Петербурга", — указали в агентстве.

Возросли цены и в Адмиралтейском районе Северной столицы. Они стали выше на 28%, составив, по итогу более 57 тысяч рублей. Причём, в престижных домах, обращают внимание специалисты, стоимость аренды в престижных составляет один миллион рублей в месяц.

Суммарно в Ленинградской области средняя стоимость аренды жилья возросла на 14%.