Сетка на смесителях покрылась известковым налетом: надо только 5 минут и лимонная кислота

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В какой-то момент даже в домах, где используется высококачественная вода, сетка на смесителях, известная как аэратор, может покрыться известковым налетом.

Фото: flickr. com by cogdogblog is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Проявляясь в виде водного камня, это может вызвать распыление воды из крана в разные стороны и сделать использование его неудобным.

К счастью, данная проблема может быть решена каждым, и без особых усилий.

Для очистки крана вам потребуется только лимонная кислота и 5 минут свободного времени.

Если сетка не удаляется вручную, воспользуйтесь регулируемым ключом.

Растворите ложку лимонной кислоты в кипятке и поместите сетку от крана в емкость с раствором.

Через 5 минут начнется химическая реакция, которая заставит известковый налет отслаиваться от сетки.

Возможно, потребуется слегка протереть аэратор зубной щеткой, смоченной в растворе.

В любом случае после очистки лимонной кислотой смеситель будет сверкать и блестеть.