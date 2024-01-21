Сетка на смесителях покрылась известковым налетом: надо только 5 минут и лимонная кислота

В какой-то момент даже в домах, где используется высококачественная вода, сетка на смесителях, известная как аэратор, может покрыться известковым налетом.
Проявляясь в виде водного камня, это может вызвать распыление воды из крана в разные стороны и сделать использование его неудобным.
К счастью, данная проблема может быть решена каждым, и без особых усилий.
Для очистки крана вам потребуется только лимонная кислота и 5 минут свободного времени.
Если сетка не удаляется вручную, воспользуйтесь регулируемым ключом.
Растворите ложку лимонной кислоты в кипятке и поместите сетку от крана в емкость с раствором.
Через 5 минут начнется химическая реакция, которая заставит известковый налет отслаиваться от сетки.
Возможно, потребуется слегка протереть аэратор зубной щеткой, смоченной в растворе.
В любом случае после очистки лимонной кислотой смеситель будет сверкать и блестеть.
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