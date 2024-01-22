Эксперт объяснил, почему банки не убрали комиссии для девелоперов после критики ЦБ

Риелтор Хусаинов рассказал, почему банки не убрали комиссии для девелоперов

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Глава риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов заявил, что дополнительные комиссии, которые банки ввели для застройщиков, негативно влияют на рынок. В ходе круглого стола "Ипотека 2024", который состоялся в рамках форума недвижимости "Движение", он рассказал, в чём реальные первопричины данной ситуации.

Фото: ТАСС

Как считает Хусаинов, подобные проблемы начались после того, как были введены эскроу-счета. Таким образом, банки, выдающие ипотечные кредиты, получили очень широкие функции, в том числе, они стали финансировать и контролировать застройщиков. В результате этого, уверен специалист, на рынке появилась монополия, которая всегда действует по своим законам.

По мнению эксперта, для того, чтобы решить возникшие на ипотечном рынке проблемы, необходимо перейти на долгосрочное планирование. Так, на взгляд Хусаинова, следует установить правила, которые были бы понятны всем участникам рынка. Ведь при государственной поддержке рынка ипотеки важны три фактора: адресность, долгосрочность и не фиксированная ставка.