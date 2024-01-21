Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пикировать рассаду можно в стаканчики, сделанные своими руками
Доктор Комаровский: сидеть на холодном вредно, только если это неприятно
Где правильно установить видеорегистратор в автомобиле: советы от ГИБДД
Учёные рассказали, какими заболеваниями человек может заразить животных
Механическая коробка передач против автоматической: почему МКПП предпочтительнее
Стыд за полеты: немецкие туристы проявляют угрызения совести из-за углеродных выбросов
Петуния даст сумасшедший раст еще пока будет рассадой: вот что надо сделать
Испеките нежный торт "Лёгкость облаков"
Обработайте семена марганцовкой или "Хлоргексидином"
Как получить налоговый вычет с покупки квартиры

Юрист Гукова: получить налоговый вычет при покупке жилья можно только один раз

1:07
Недвижимость

При покупке недвижимости или строительстве жилья россияне могут получить налоговый вычет и, таким образом, компенсировать часть затрат. Об этом рассказала юрист Ирина Гукова. Однако, предупреждает специалист, получить подобную льготу можно только один раз.

Юрист Гукова: получить налоговый вычет при покупке жилья можно только один раз
Фото: "Filing Taxes - 1040 Form" by Philip Taylor PT is licensed under CC BY 2.0.

"Её можно получить только при первой покупке недвижимости (либо если при прошлой вычет не оформлялся). Продавец не должен быть близким родственником. Это обязательное требование. Покупатель должен уплачивать подоходный налог по форме 2-НДФЛ", — поясняет эксперт.

Так, на вычет не могут претендовать индивидуальные предприниматели, которые работают по упрощённой схеме. Вдобавок, человек должен быть резидентом России, и приобретаемая недвижимость должна располагаться на территории страны. Так что получить вычет за покупку в другой стране не получится.

В заключение Юрист отметила, что по состоянию на 2024 год по льготе можно вернуть до 260 тысяч рублей. Компенсировать можно 13% от цены квартиры, но не более чем от 2 млн рублей.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Весь цвет шоу-бизнеса: названы имена звезд, вступившихся за Киркорова после бойкота

Филипп Киркоров, находящийся в трудных временах из-за скандала на голой вечеринке, получил поддержку от некоторых знаменитостей.

Знаменитости поддержали Филиппа Киркорова в сложный период его жизни
Гелиотроп можно сеять уже в январе и феврале
Посадите этот дивный цветок в январе или феврале: наполнит сад изумительными ароматами
Волочкова в Следственном комитете опозорилась из-за жуткой безграмотности
Прогоните тлю с участка: этот простой раствор поможет победить вредителя — никакой "химии"
Памяти Юрия Соломина: великий артист ушёл из жизни 9 дней назад Анжела Якубовская Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев
Кошка кашляет шерстью: 5 правил, о которых надо помнить хозяевам
Названо самое модное дерево в ландшафте: оно не только цветёт, но и даёт вкусные плоды
Радикальные кадровые решения Зеленского: изменения в военном руководстве Украины
Радикальные кадровые решения Зеленского: изменения в военном руководстве Украины
Последние материалы
Механическая коробка передач против автоматической: почему МКПП предпочтительнее
Стыд за полеты: немецкие туристы проявляют угрызения совести из-за углеродных выбросов
Петуния даст сумасшедший раст еще пока будет рассадой: вот что надо сделать
Испеките нежный торт "Лёгкость облаков"
Обработайте семена марганцовкой или "Хлоргексидином"
Врач Марнова: при использовании нафтизина от насморка у детей не исключён летальный исход
Не хотите, чтоб вредители заели ваши плодовые деревья: позаботьтесь об этом прям сейчас
Зеленый лук можно вырастить здоровым и в пластиковой бутылке: попробуйте
В феврале можно уже начинать высаживать рассаду перца. Как сделать ее крепкой и сильной
Как комфортно зимовать шаровидной хризантеме-мультифлоре, рассказываем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников