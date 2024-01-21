Как получить налоговый вычет с покупки квартиры

Юрист Гукова: получить налоговый вычет при покупке жилья можно только один раз

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При покупке недвижимости или строительстве жилья россияне могут получить налоговый вычет и, таким образом, компенсировать часть затрат. Об этом рассказала юрист Ирина Гукова. Однако, предупреждает специалист, получить подобную льготу можно только один раз.

Фото: "Filing Taxes - 1040 Form" by Philip Taylor PT is licensed under CC BY 2.0.

"Её можно получить только при первой покупке недвижимости (либо если при прошлой вычет не оформлялся). Продавец не должен быть близким родственником. Это обязательное требование. Покупатель должен уплачивать подоходный налог по форме 2-НДФЛ", — поясняет эксперт.

Так, на вычет не могут претендовать индивидуальные предприниматели, которые работают по упрощённой схеме. Вдобавок, человек должен быть резидентом России, и приобретаемая недвижимость должна располагаться на территории страны. Так что получить вычет за покупку в другой стране не получится.

В заключение Юрист отметила, что по состоянию на 2024 год по льготе можно вернуть до 260 тысяч рублей. Компенсировать можно 13% от цены квартиры, но не более чем от 2 млн рублей.