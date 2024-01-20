Петербург обогнал Москву по росту стоимости аренды жилья

Средняя стоимость частных домов в Петербурге оказалась выше, чем в Москве

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Санкт-Петербурге средняя стоимость частных домов оказалась выше, чем в Москве. Уточняется, что цены в городе на Неве стали выше почти в два раза.

Фото: Openverse by Peer.Gynt is licensed under CC BY-SA 2.0

Известно, что стоимость на вторичном рынке домов, дач и коттеджей в Северной столице выросла ещё в 2023 году. Причём, средний лот оказался дороже в 1,5 раза, чем в Москве. По состоянию на настоящий день цена среднестатистического дома составляет 46,9 млн рублей.

В 2022 году активно росла стоимость на домовладения в Москве. Тогда цены были на уровне 75,9 млн рублей за лот.

Однако в марте цены на недвижимость в Москве стали снижаться. Как указали на портале Restate, в конце декабря прошлого года стоимость дома в черте года в среднем составляла 31,5 млн рублей.