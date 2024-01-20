Обманывал пенсионерок: черный риелтор осужден за отъем недвижимости

Черный риелтор осужден за отъем недвижимости у пожилой женщины

0:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Павел Злобинский, черный риелтор, разработавший схему по отъему недвижимости у пожилой женщины, был приговорен к шести годам тюремного заключения.

Фото: openverse by woodleywonderworks is licensed under CC BY 2.0

Как сообщает argumenti.ru, он убедил 80-летнюю пенсионерку оформить на него свою квартиру и дачу, изолировав ее от родственников. Злобинский даже подал иск о выплате ему 8 миллионов рублей. Пенсионерка умерла, и ее наследникам пришлось бороться за справедливость.

В результате у черного риелтора был ограничен доступ к свободе на шесть лет, а жилье вернулось в наследство внуку пенсионерки.