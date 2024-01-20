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Обманывал пенсионерок: черный риелтор осужден за отъем недвижимости

Черный риелтор осужден за отъем недвижимости у пожилой женщины

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Недвижимость

Павел Злобинский, черный риелтор, разработавший схему по отъему недвижимости у пожилой женщины, был приговорен к шести годам тюремного заключения.

Черный риелтор осужден за отъем недвижимости у пожилой женщины
Фото: openverse by woodleywonderworks is licensed under CC BY 2.0

Как сообщает argumenti.ru, он убедил 80-летнюю пенсионерку оформить на него свою квартиру и дачу, изолировав ее от родственников. Злобинский даже подал иск о выплате ему 8 миллионов рублей. Пенсионерка умерла, и ее наследникам пришлось бороться за справедливость.

В результате у черного риелтора был ограничен доступ к свободе на шесть лет, а жилье вернулось в наследство внуку пенсионерки.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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