Обманывал пенсионерок: черный риелтор осужден за отъем недвижимости

Павел Злобинский, черный риелтор, разработавший схему по отъему недвижимости у пожилой женщины, был приговорен к шести годам тюремного заключения.
Как сообщает argumenti.ru, он убедил 80-летнюю пенсионерку оформить на него свою квартиру и дачу, изолировав ее от родственников. Злобинский даже подал иск о выплате ему 8 миллионов рублей. Пенсионерка умерла, и ее наследникам пришлось бороться за справедливость.
В результате у черного риелтора был ограничен доступ к свободе на шесть лет, а жилье вернулось в наследство внуку пенсионерки.
Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.