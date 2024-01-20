Какой участок считается бесхозным и когда стоит на него обратить внимание

Юрист Гаврюшкин дал советы по выбору участка для дачи

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России есть множество заброшенных дач и садовых участков, поэтому многие могут задумываться о возможности приобретения такого имущества. Юрист Сергей Гаврюшкин рассказал, какие участки считаются бесхозными и как переоформлять бесхозную недвижимость.

Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/http://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

По Гражданскому кодексу, вещь считается бесхозной, если у неё нет собственника, либо если он отказался от неё. При этом, если бесхозный участок не используется более трёх лет, можно обратиться в администрацию муниципального образования с жалобой после рассмотрения дела органом местного самоуправления обратиться в суд, чтобы земельный участок изъяли.

Так или иначе, сегодня возможность приобретения заброшенного садового участка или дачи становится всё более актуальной. Но перед оформлением прав на такой объект нужно соблюсти ряд обязательных шагов.

В первую очередь, отмечает Гаврюшкин, надо обратиться к председателю садового товарищества или в местную администрацию и запросить выписку из ЕГРН, чтобы получить общие сведения о собственнике. Когда правообладатель будет найден, нужно договориться с ним о покупке или аренде участка.

Впоследствии, напоминает специалист, нужно следить за своевременной оплатой членских взносов, а также хранить все квитанции об уплате членских взносов и электроэнергии.