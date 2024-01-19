Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимой орхидею важно подкормить янтарной кислотой
Лечение рака нанороботами уменьшило размер опухоли на 90%
Украинский борец с уклонистами получил штраф за то, что не явился по повестке в военкомат
Шукшина перечислила фильмы, не совпадающие с духовно-нравственными ценностями россиян
Не стоит унывать, если на участке слишком кислая почва: наа нем вырастить можно это
"Эти разводы портят весь вид помытого ламината": как правильного мыть такие полы
Около 40% россиян получают отказ в туристической визе в США
Политолог Михайленко назвал предложение финского политика расстреливать мигрантов запугиванием России
Водителям объяснили, куда уходит антифриз из системы охлаждения

Ванная комната будет выглядеть стиль и богато за счет этих 3 вещей интерьера

1:15
Недвижимость

Для того чтобы придать ванной комнате вид дорогой и роскошной, необходимо уделить внимание не только качеству ремонтных работ, но и созданию подходящей атмосферы. Выбор определенных предметов напрямую влияет на создание нужного стиля и впечатления.

Ванная комната будет выглядеть стиль и богато за счет этих 3 вещей интерьера
Фото: commons.wikimedia. org by Id1337x is licensed under public domain

Вот три элемента, которые стоит добавить в интерьер:

Стильная ванна: Существует разнообразие вариантов ванн, которые придают ванной комнате стильный и современный вид. Если ваша цель — восхищение гостей, выбор дорогой и необычной ванны впечатлит всех. Инвестирование в качественную сантехнику гарантирует долгий срок службы и отсутствие проблем в эксплуатации.

Свечи: Многоуровневое освещение прекрасно, но не стоит отказываться от использования свечей. Их свет придает обстановке романтичности, стиля и роскоши. Огонь свечей также создает уютную атмосферу и может быть приятным элементом для расслабления.

Открытые полки: В ванных часто используется закрытая система хранения, но добавление нескольких открытых полок из дерева может придать интерьеру дополнительную роскошь. Этот элемент придает ванной более открытое и изысканное ощущение, выделяясь из общепринятых решений.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке

Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.

Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Эта подкормка заставит цвести декабрист
Декабрист начнёт формировать бутоны: подкормка из продукта, который мы выбрасываем, заставит его цвести
Каковы негативные последствия ежедневного мытья для здоровья
Несколько признаков, что нужно быстро менять ремень ГРМ
Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Не стоит набивать теплицу снегом: вы только помогаете выжить вредителям, вот почему
Проклюнутся даже старые семена: 4 способа решат проблему всхожести
Колорадский жук убежит с участка к соседям: попрощайтесь с вредителем при помощи натурального средства без "химии"
Колорадский жук убежит с участка к соседям: попрощайтесь с вредителем при помощи натурального средства без "химии"
Последние материалы
Лечение рака нанороботами уменьшило размер опухоли на 90%
Украинский борец с уклонистами получил штраф за то, что не явился по повестке в военкомат
Шукшина перечислила фильмы, не совпадающие с духовно-нравственными ценностями россиян
Ванная комната будет выглядеть стиль и богато за счет этих 3 вещей интерьера
Не стоит унывать, если на участке слишком кислая почва: наа нем вырастить можно это
"Эти разводы портят весь вид помытого ламината": как правильного мыть такие полы
Около 40% россиян получают отказ в туристической визе в США
Водителям объяснили, куда уходит антифриз из системы охлаждения
Политолог Михайленко назвал предложение финского политика расстреливать мигрантов запугиванием России
Садальский высказался о смерти Жириновского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников