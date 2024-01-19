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"Эти разводы портят весь вид помытого ламината": как правильного мыть такие полы

1:10
Недвижимость

Собственники квартир и домов все чаще предпочитают использовать ламинат в качестве напольного покрытия. Этот выбор обосновывается его долговечностью и эстетическими характеристиками. Те, кто давно пользуется ламинатом, знают эффективные методы его очистки, при которых на полу не остается разводов.

"Эти разводы портят весь вид помытого ламината": как правильного мыть такие полы
Фото: commons.wikimedia. org by Pazzo4562 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Для достижения безупречной чистоты и блеска пола рекомендуется использовать стоячую воду. Идеальным вариантом является предварительное подогревание воды перед влажной уборкой.

Выбор моющих средств может варьироваться от бытовой химии, такой как порошки, гели, суспензии, до альтернативных средств, предложенных народным опытом. Например, 3-9% уксус является доступным и безопасным вариантом для ламината. Сода, лимонная кислота и водка (1 ст. ложка на 5 литров воды) также могут служить эффективными альтернативами.

Важно избегать воздействия на ламинат таких веществ, как аммиак, щелочи, кислота, хлор, мастика и воск, поскольку они могут повредить его. Также следует воздерживаться от использования абразивных средств.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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