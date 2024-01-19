"Эти разводы портят весь вид помытого ламината": как правильного мыть такие полы

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Собственники квартир и домов все чаще предпочитают использовать ламинат в качестве напольного покрытия. Этот выбор обосновывается его долговечностью и эстетическими характеристиками. Те, кто давно пользуется ламинатом, знают эффективные методы его очистки, при которых на полу не остается разводов.

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Для достижения безупречной чистоты и блеска пола рекомендуется использовать стоячую воду. Идеальным вариантом является предварительное подогревание воды перед влажной уборкой.

Выбор моющих средств может варьироваться от бытовой химии, такой как порошки, гели, суспензии, до альтернативных средств, предложенных народным опытом. Например, 3-9% уксус является доступным и безопасным вариантом для ламината. Сода, лимонная кислота и водка (1 ст. ложка на 5 литров воды) также могут служить эффективными альтернативами.

Важно избегать воздействия на ламинат таких веществ, как аммиак, щелочи, кислота, хлор, мастика и воск, поскольку они могут повредить его. Также следует воздерживаться от использования абразивных средств.