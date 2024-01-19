Хрустальные люстры с висюльками выдадут в хозяйке бедную женщину: все приметы бедноты

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не каждая хозяйка может позволить себе тратить много средств на обновление интерьера в доме. Иногда приходится уделять внимание более приземленным заботам, таким как покупка продуктов и вещей для себя и детей. Вопросы об оформлении дома нередко остаются в стороне из-за отсутствия времени и средств.

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Тем не менее, мелкие детали интерьера могут выдать, что у хозяев этого дома ограничен бюджет, и здесь проживает женщина с ограниченными финансовыми возможностями.

Вот несколько признаков "бабушкиного" вкуса хозяйки и ограниченных средств:

Старые декоративные подушки: Выцветшие подушки, которые когда-то были новыми и милыми, теперь выглядят уныло. Если подушка потерта или зашита, это явный признак того, что в доме живет женщина с ограниченными средствами, которая не может позволить себе обновить интерьер. Замените наволочки на подушках, и ваш интерьер приобретет новый вид, обогатив его симпатичными деталями.

Наклейки на фасаде кухни: Наклейки с изображением овощей и фруктов, которые раньше казались милыми, сейчас могут создавать впечатление устаревшего интерьера. Это может указывать на отсутствие современности в доме.

Кухонные полотенца: Старые кухонные полотенца с пятнами и разводами, висящие на крючках, могут испортить впечатление от даже самой современной кухни. Инвестируйте в новые полотенца, чтобы создать более ухоженный облик.

Вычурные вещи: Интерьер, перегруженный вещами, всегда выглядит громоздко и несовременно. Стеклянные полки с хрусталем, люстры с висюльками и старинные сувениры могут превратить квартиру в музей вещей из прошлого века. Разгрузите пространство от избыточных декоративных элементов.