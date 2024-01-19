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Пятна на коврах портят облик жилища: лайфхаки, как от них избаиться

1:51
Недвижимость

Если у вас в квартире есть ковер или ковровое покрытие, вам, вероятно, приходилось сталкиваться с проблемой очистки от различных загрязнений. Существует множество разнообразных видов загрязнений, особенно проблематичных для светлых покрытий. Вот несколько советов, как быстро избавиться от пятен:

Пятна на коврах портят облик жилища: лайфхаки, как от них избаиться
Фото: commons.wikimedia. org by Ser Amantio di Nicolao is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Пятна от вина: Тяжело удалить пятна от вина с ковра, особенно если прошло несколько часов. Быстро промокните пятно бумажным полотенцем или салфеткой, чтобы предотвратить впитывание пигмента в ворс. Если вино уже впиталось, вылейте немного чистой воды, чтобы разбавить красный пигмент и легко смыть его. Повторяйте действия, пока ковер не станет полностью чистым. Если это не помогает, используйте соль, насыпав ее на пятно и оставив на несколько часов.

Пятна от кофе: Используйте средство для мытья посуды, разбавьте его водой и вылейте на пятно. Накройте чистой хлопчатобумажной тканью и прогладьте горячим утюгом. Это позволит жидкости быстро поглотиться тканью. Этот метод эффективен для темных пятен.

Загрязнение на ковре с длинным ворсом: Используйте липкий ролик для чистки лицевой стороны ковра, а для изнанки — пылесос. Это особенно полезно для ковров с длинным ворсом, которые трудно очистить пылесосом.

Шерсть животных: Для удаления шерсти используйте скребок с резиновой прокладкой, предназначенный для мытья стекол. Статический заряд, возникающий при его использовании, помогает быстро собрать остатки шерсти с ковра.

Жевательная резинка: Поместите кубик льда на жевательную резинку и подождите, пока она замерзнет. Затем используйте острый предмет, такой как пластиковая карта или нож, чтобы легко удалить замерзшую резинку.

Следуя этим советам, вы сможете эффективно и быстро очистить свой ковер от различных загрязнений.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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