Как сделать классный ремонт в квартире дешевле 500 тыс рублей

Специалисты дали советы по дешёвому ремонту в квартире

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Специалисты дали рекомендации, как сделать дома хороший и недорогой ремонт.

Фото: Спецзаказ.инфо

В первую очередь, рекомендуют эксперты, если вы задумались о кардинальных изменениях, то решите, какую вы хотите планировку. Уменьшите количество стен и перегородок, чтобы использовать меньше отделочных материалов.

Кроме того, не стоит выравнивать потолок, ведь на это уйдёт много средств. Для освежения потолков лучше использовать белую краску с хорошим покрытием. То же самое касается и стен — в некоторых, особенно старых, квартирах стены не всегда ровные, так что, вместо того, чтобы обклеивать их обоями, гораздо проще затереть стены штукатуркой.

Также специалисты отмечают, что можно сэкономить на доставке материалов. Для этого заранее составьте список покупок, сравнив цены в различных магазинах и заказав максимальное количество товаров в одном месте.

Также во время ремонта можно сократить расходы, выбирая более дешёвые стройматериалы и тщательнее присматриваясь к мебели. Таким образом, считают специалисты, не стоит стараться достичь безупречности — например, не делать стены идеально гладкими, ведь некоторые неровности могут придать интерьеру особый шарм. Однако перед тем, как принимать решение о сокращении расходов, лучше всего проконсультироваться со специалистами насчёт минусов таких решений.

Помимо этого, для отделки можно использовать нестандартные материалы — например, обычную краску поверх шпаклёвки стен вместо декоративной штукатурки. Но это, добавляют эксперты, только если вы готовы к необычным решениям при ремонте.