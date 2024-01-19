Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Петербург и Сочи обогнали Москву по росту стоимости недвижимости
Юрист Лев объяснил, как правильно установить кондиционер с юридической точки зрения
Названы причины, из-за которых вам необходимо поставить на паузу тренировки
Очаги-2024: в трёх регионах мира может начаться ядерная война
Полиция оштрафовала крымского водителя за катание на сноуборде, буксируемом автомобилем
NRK: уклонисты из Украины боятся смерти из-за снижения мобилизационного возраста
Арестович* опубликовал рейтинг стран, где можно переждать мировую войну
Нужен ли крем с SPF для зимы — отвечает эксперт
Юрист Манылова рассказала, сохранится ли гарантия на бытовую технику, если её перекрасить
Как сделать классный ремонт в квартире дешевле 500 тыс рублей

Специалисты дали советы по дешёвому ремонту в квартире

1:37
Недвижимость » Ремонт

Специалисты дали рекомендации, как сделать дома хороший и недорогой ремонт.

Специалисты дали советы по дешёвому ремонту в квартире
Фото: Спецзаказ.инфо

В первую очередь, рекомендуют эксперты, если вы задумались о кардинальных изменениях, то решите, какую вы хотите планировку. Уменьшите количество стен и перегородок, чтобы использовать меньше отделочных материалов.

Кроме того, не стоит выравнивать потолок, ведь на это уйдёт много средств. Для освежения потолков лучше использовать белую краску с хорошим покрытием. То же самое касается и стен — в некоторых, особенно старых, квартирах стены не всегда ровные, так что, вместо того, чтобы обклеивать их обоями, гораздо проще затереть стены штукатуркой.

Также специалисты отмечают, что можно сэкономить на доставке материалов. Для этого заранее составьте список покупок, сравнив цены в различных магазинах и заказав максимальное количество товаров в одном месте.

Также во время ремонта можно сократить расходы, выбирая более дешёвые стройматериалы и тщательнее присматриваясь к мебели. Таким образом, считают специалисты, не стоит стараться достичь безупречности — например, не делать стены идеально гладкими, ведь некоторые неровности могут придать интерьеру особый шарм. Однако перед тем, как принимать решение о сокращении расходов, лучше всего проконсультироваться со специалистами насчёт минусов таких решений.

Помимо этого, для отделки можно использовать нестандартные материалы — например, обычную краску поверх шпаклёвки стен вместо декоративной штукатурки. Но это, добавляют эксперты, только если вы готовы к необычным решениям при ремонте.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке

Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.

Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Эта подкормка заставит цвести декабрист
Декабрист начнёт формировать бутоны: подкормка из продукта, который мы выбрасываем, заставит его цвести
Несколько признаков, что нужно быстро менять ремень ГРМ
Каковы негативные последствия ежедневного мытья для здоровья
Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Проклюнутся даже старые семена: 4 способа решат проблему всхожести
Не стоит набивать теплицу снегом: вы только помогаете выжить вредителям, вот почему
Колорадский жук убежит с участка к соседям: попрощайтесь с вредителем при помощи натурального средства без "химии"
Колорадский жук убежит с участка к соседям: попрощайтесь с вредителем при помощи натурального средства без "химии"
Последние материалы
Die Welt: глава Минобороны Германии Писториус отказался идти ва-банк на Украине
Трейд-ин: маркетинговая уловка или затруднительная сделка
Экперт по фэншуй Николаева рекомендует статуэтки драконов в качестве символа 2024 года
Хуситы пообещали не стрелять по российским судам
Кардиолог Саламатина: при купании в проруби обостряется синусит, простатит и цистит
В Брянской области загорелась нефтебаза после атаки дрона ВСУ
Экономист Валишвили призвала отменить все автоматические платежи с карты
Казахстан перейдет весной на единый часовой пояс
Бауэр призвал готовиться к войне с РФ в ближайшие 20 лет
Вышел трейлер Indiana Jones and the Great Circle
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников