Покупка недвижимости на заграничных курортах стала опасной: россиян призвали отказаться от этого

Эксперты агентства по недвижимости Homeapp предостерегают россиян от рисков, связанных с инвестированием в заграничную недвижимость, подчеркивая, что такие инвестиции могут оказаться в "зоне риска".
Несмотря на стабильность и регулярный доход в случае аренды, курортная недвижимость, особенно ultra luxury сегмент, может стать менее ликвидной и труднопродаваемой.
Эконом-класс также не лишен рисков, включая недобросовестных арендаторов и проблемы с качеством строительства. Эксперты также подчеркивают важность изучения экономической и демографической ситуации в стране, где планируется покупка, и указывают на различные риски, такие как перенасыщенность рынка, строительные и юридические проблемы, экономические риски и условия социальной инфраструктуры.
Рекомендуется сохранять контроль и свободу выхода из инвестиции, особенно при покупке в собственность.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.