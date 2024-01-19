Покупка недвижимости на заграничных курортах стала опасной: россиян призвали отказаться от этого

Эксперты предостерегают россиян от рисков при инвестировании в заграничную недвижимость

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты агентства по недвижимости Homeapp предостерегают россиян от рисков, связанных с инвестированием в заграничную недвижимость, подчеркивая, что такие инвестиции могут оказаться в "зоне риска".

Фото: openverse by woodleywonderworks is licensed under CC BY 2.0

Несмотря на стабильность и регулярный доход в случае аренды, курортная недвижимость, особенно ultra luxury сегмент, может стать менее ликвидной и труднопродаваемой.

Эконом-класс также не лишен рисков, включая недобросовестных арендаторов и проблемы с качеством строительства. Эксперты также подчеркивают важность изучения экономической и демографической ситуации в стране, где планируется покупка, и указывают на различные риски, такие как перенасыщенность рынка, строительные и юридические проблемы, экономические риски и условия социальной инфраструктуры.

Рекомендуется сохранять контроль и свободу выхода из инвестиции, особенно при покупке в собственность.