Что делать с недвижимостью на фоне снижения стоимости

Эксперт объяснил, что делать с недвижимостью на фоне снижения цен на неё

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперт рынка Алексей Кричевский выразил мнение, что, если нет необходимости покупать жильё срочно, то лучше не делать это сейчас, а перенести покупку на полгода вперёд. По его словам, при таком раскладе будет шанс, что стоимость недвижимости к моменту покупки станет ниже.

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Кроме того, советует специалист, нужно при любом раскладе выбивать себе скидку. Ведь покупатель при возможности может сбить до 10% цены.

При этом продавать недвижимость стоит именно сейчас, потому что в ближайшие годы ещё выше цены уже не станут. В том числе, обращает внимание эксперт, речь идёт о "вторичке".

Что касается кейсов, которые будут актуальны с точки зрения инвестиций, — Кричевский считает, что это флиппинг и скрупулёзный подбор объекта.