Что делать с недвижимостью на фоне снижения стоимости

Эксперт рынка Алексей Кричевский выразил мнение, что, если нет необходимости покупать жильё срочно, то лучше не делать это сейчас, а перенести покупку на полгода вперёд. По его словам, при таком раскладе будет шанс, что стоимость недвижимости к моменту покупки станет ниже.
Кроме того, советует специалист, нужно при любом раскладе выбивать себе скидку. Ведь покупатель при возможности может сбить до 10% цены.
При этом продавать недвижимость стоит именно сейчас, потому что в ближайшие годы ещё выше цены уже не станут. В том числе, обращает внимание эксперт, речь идёт о "вторичке".
Что касается кейсов, которые будут актуальны с точки зрения инвестиций, — Кричевский считает, что это флиппинг и скрупулёзный подбор объекта.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.