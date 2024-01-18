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В российских мегаполисах заметно вырос спрос и цены на торговые помещения

Динамика рынка торговой недвижимости в российских городах: рост аренды и цен на лоты

2:18
Недвижимость

В 2023 году на рынке торговой недвижимости в российских городах-миллионниках заметен значительный рост как арендных ставок, так и цен на продажу лотов. Екатеринбург стал городом-рекордсменом, где арендные ставки выросли практически вдвое, а стоимость лотов увеличилась на треть.

Динамика рынка торговой недвижимости в российских городах: рост аренды и цен на лоты
Фото: Wikipedia by Fbp is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно данным витрины недвижимости Restate, арендные ставки на торговую недвижимость выросли в 14 городах-миллионниках, за исключением Санкт-Петербурга, где они остались неизменными. В 10 городах годовой рост арендных ставок превысил 20%.

Вместе с арендными ставками поднялись и цены на продажу торговых помещений в 11 городах, семь из которых показали рост более 10%. Это сигнализирует о возрастающем интересе к инвестициям в коммерческую недвижимость, что может быть связано с успешным переживанием экономикой санкций и уходом иностранных компаний. Об этом сообщает витрина недвижимости Restate.ru.

В Екатеринбурге арендная ставка за квадратный метр в торговых помещениях выросла с 1 тыс. до 1,9 тыс. рублей за год, что составляет 90% рост. Средняя стоимость лота при продаже увеличилась с 105 до 138 тыс. рублей за квадратный метр, что представляет собой рост в 31%.

Такой же тренд заметен в Челябинске, где арендные ставки подорожали на 43%, а продажные цены выросли на 37%. В Краснодаре цены на торговые помещения выросли на 25%, а в Самаре, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону — на 12-13%.

Стоит отметить, что в Москве, Омске и Красноярске продажные цены снизились на 7%, 8% и 16% соответственно. В Санкт-Петербурге, напротив, рост цен не был зафиксирован.

Самара осталась городом с наименьшей арендной ставкой, менее 1 тыс. рублей за квадратный метр. Однако в этом городе заметен символический рост арендных ставок. Казань, Воронеж, Пермь, Уфа, Новосибирск и Нижний Новгород также показали рост как арендных, так и продажных цен на торговую недвижимость.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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