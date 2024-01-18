В Новосибирске появилась возможность приобрести пятикомнатную элитную квартиру, выставленную на продажу за 110 миллионов рублей

В Новосибирске продают квартиру с собственным лифтом за 110 млн рублей

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В Новосибирске появилась возможность приобрести пятикомнатную элитную квартиру, выставленную на продажу за 110 миллионов рублей.

Фото: "Новостройка по реновации в 1-м Пехотном переулке, д. 2 (сентябрь 2022) (12)" by stroi.mos.ru is licensed under CC BY 4.0.

Объявление о продаже данной квартиры появилось на популярном сайте недвижимости, где представлена недвижимость элитного жилого комплекса "Чикаго"

Пентхаус расположен на 29-м этаже высотного здания и обладает общей площадью в 388 квадратных метров. Продавец подчеркивает, что данное предложение является последним в наличии, поскольку аналогичные пентхаусы уже были полностью распроданы.

Жилье поражает панорамными окнами, выходящими на три стороны света, обеспечивая обзор на 270 градусов. Для внутренней отделки предусмотрены два варианта в стиле нео-современности. В здании установлены передовые системы контроля доступа, охраны и сигнализации. До квартиры можно подняться с помощью бесшумного лифта, предназначенного исключительно для владельцев. В шаговой доступности находятся три городских сквера, Новосибирский театр оперы и балета, Новосибирский молодежный театр "Глобус", а также ухоженная набережная реки Обь с парком аттракционов, сообщает Сиб.фм.

Стоит отметить, что самая доступная квартира в этом жилом комплексе предлагается за 9,5 миллиона рублей — это студия, расположенная на 7-м этаже.