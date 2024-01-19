Динамика цен на дома и коттеджи в российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Сочи

Петербург и Сочи обогнали Москву по росту стоимости недвижимости

На вторичном рынке жилой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге наблюдается различная динамика цен на дома, дачи и коттеджи. В течение 2023 года цены на недвижимость в Москве значительно снизились, в то время как в Санкт-Петербурге они выросли почти вдвое. Теперь средняя стоимость лота в Петербурге превышает аналогичный показатель в Москве на полтора раза.

Фото: Полоников Даниил Pravda.ru

Лидерство в России в области стоимости частных домов захватил Сочи, где цены также существенно увеличились. Средний чек на домовладения в Сочи достиг 58 млн рублей, превзойдя Москву еще в мае. Таким образом, рынок недвижимости в Сочи оказался наиболее дорогим среди российских городов. Об этом сообщает витрина недвижимости Restate.ru.

В Москве, по данным витрины недвижимости Restate, средний прайс на домовладения в конце 2022 года достиг рекордных 75,9 млн рублей за лот. Однако начиная с марта 2023 года, цены существенно снизились, и на конец декабря средняя стоимость дома составила 31,5 млн рублей.

Полагается, что изменения на рынке связаны с тем, что покупатели вложились в недвижимость в 2022 году, опасаясь нестабильности рубля и потери возможности инвестиций в зарубежную недвижимость. Однако существенный рост цен привел к тому, что спрос переместился в соседние регионы. Краснодарский край стал более привлекательным для состоятельных инвесторов.

В Петербурге, напротив, цены на дачи и коттеджи выросли практически вдвое. Средняя стоимость лота теперь составляет 46,9 млн рублей. В Сочи цены увеличились на почти 13 млн рублей, достигнув отметки в 58 млн рублей.

Частные домовладения в других российских городах также демонстрируют различные тенденции. Например, в Казани, Самаре, Перми, Волгограде и Воронеже цены выросли на более чем 10%. В то время как в Челябинске цены снизились более чем на миллион рублей или 15%.

Важно отметить, что ценовой разброс в каждом городе велик, и стоимость недвижимости может существенно различаться в зависимости от местоположения объекта.