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Эксперт по фэншуй рассказала, какое изображение дракона привлечёт успех в 2024 году

Экперт по фэншуй Николаева рекомендует статуэтки драконов в качестве символа 2024 года

1:20
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Эксперт по фэншуй и астролог Ольга Николаева дает рекомендации относительно выбора символа на 2024 год. Как сообщает сайт Москва 24, лучше всего выбирать статуэтки в виде драконочерепахи или обычного дракона с жемчужиной.

Экперт по фэншуй Николаева рекомендует статуэтки драконов в качестве символа 2024 года
Фото: openverse by Jess Mann is licensed under CC BY-SA 4.0
  • Драконочерепаха: это мифическое животное с телом черепахи и головой дракона представляет собой символ неуемной энергии и мудрости. Рекомендуется размещать статуэтку в восточном или северном секторе дома для уменьшения конфликтов и сохранения финансов.
  • Дракон с жемчужиной: этот вариант является символом материального и духовного богатства. Эксперт советует обратить внимание на количество когтей на лапах дракона: четыре когтя подходят для дома, а пять — для офиса. Размещение статуэтки важно провести правильно, избегая туалета или ванной.
  • Для родившихся в год Собаки: тем, кто родился в год Собаки, рекомендуется выбирать маленькие изображения и статуэтки дракона, так как, согласно китайской метафизике, Собака и Дракон не считаются дружественными символами.

Общие рекомендации также включают правильное размещение статуэтки в различных комнатах, избегание определённых мест, таких как туалет, и учёт направления взгляда глаз дракона.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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