Как добавить уюта в дом с помощью фальш-камина и не разориться

Каминный портал в интерьере: стильный акцент и практичное решение

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Желание создать уют в интерьере зачастую вдохновляет на создание каминного портала. Даже без реального камина этот элемент может стать стайлмейкером, делая помещение стильным и дизайнерским. Каминный портал привлекает внимание и имеет практическую ценность.

Фото: openverse by kern.justin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Стайлмейкер : Каминный портал становится ключевым элементом, придавая интерьеру элегантность и привлекая внимание. Возможность создания портала без реального камина позволяет сохранить место и избежать проблем с расположением.

: Каминный портал становится ключевым элементом, придавая интерьеру элегантность и привлекая внимание. Возможность создания портала без реального камина позволяет сохранить место и избежать проблем с расположением. Узкая консоль : В случаях, когда над камином размещается телевизор, узкий каминный портал становится отличным вариантом. Это практичное решение, которое подчеркивает функциональность и стиль интерьера.

: В случаях, когда над камином размещается телевизор, узкий каминный портал становится отличным вариантом. Это практичное решение, которое подчеркивает функциональность и стиль интерьера. Бюджетное создание каминного портала: При желании реализовать каминный портал в бюджетном варианте, стоит обратить внимание на возможности:

Покупка портала на вторичном рынке, например, на Avito. Перекраска существующих элементов для достижения желаемого дизайна.

Важно учесть, что создание каминного портала, даже без настоящего камина, может придать интерьеру уникальный и уютный характер, а также эффективно использовать пространство.