Как добавить уюта в дом с помощью фальш-камина и не разориться

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Каминный портал в интерьере: стильный акцент и практичное решение

1:12
Недвижимость

Желание создать уют в интерьере зачастую вдохновляет на создание каминного портала. Даже без реального камина этот элемент может стать стайлмейкером, делая помещение стильным и дизайнерским. Каминный портал привлекает внимание и имеет практическую ценность.

Каминный портал в интерьере: стильный акцент и практичное решение
Фото: openverse by kern.justin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0
  • Стайлмейкер: Каминный портал становится ключевым элементом, придавая интерьеру элегантность и привлекая внимание. Возможность создания портала без реального камина позволяет сохранить место и избежать проблем с расположением.
  • Узкая консоль: В случаях, когда над камином размещается телевизор, узкий каминный портал становится отличным вариантом. Это практичное решение, которое подчеркивает функциональность и стиль интерьера.
  • Бюджетное создание каминного портала: При желании реализовать каминный портал в бюджетном варианте, стоит обратить внимание на возможности:
  1. Покупка портала на вторичном рынке, например, на Avito.
  2. Перекраска существующих элементов для достижения желаемого дизайна.

Важно учесть, что создание каминного портала, даже без настоящего камина, может придать интерьеру уникальный и уютный характер, а также эффективно использовать пространство.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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