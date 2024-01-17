Как можно избавиться от неприятных запахов, которые появились в стиральной машине

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Остатки влаги и порошкового отложения могут быть источником неприятных запахов в вашей стиральной машине.

Фото: Unsplash by Nik MacMillan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эта проблема обычно сопровождается налетом на деталях, что негативно сказывается на чистоте ваших вещей, стираемых в машинке.

Вот несколько простых правил, которые помогут вам избежать появления неприятных запахов:

Проветривание: Это простейшая процедура, которая может сделать чудеса. Просто оставляйте дверцу стиральной машины открытой после каждого использования. Также полезно протирать внутреннюю поверхность барабана сухой тряпкой после стирки.

Это простейшая процедура, которая может сделать чудеса. Просто оставляйте дверцу стиральной машины открытой после каждого использования. Также полезно протирать внутреннюю поверхность барабана сухой тряпкой после стирки. Прогон пустой машины: Регулярный прогон стиральной машины без белья поможет избавиться от остатков порошка и создаст более свежую атмосферу внутри. При этом выбирайте высокую температуру, например, 60 градусов, чтобы моющие средства лучше растворились.

Регулярный прогон стиральной машины без белья поможет избавиться от остатков порошка и создаст более свежую атмосферу внутри. При этом выбирайте высокую температуру, например, 60 градусов, чтобы моющие средства лучше растворились. Пищевая сода: Пищевая сода известна своими антибактериальными свойствами и способностью бороться с неприятными запахами. Опытные хозяйки рекомендуют добавить половину столовой ложки соды и несколько капель эфирного масла в бак для порошка. После этого запустите пустой барабан при температуре 40 градусов для эффективной очистки.