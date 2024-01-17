Как можно избавиться от неприятных запахов, которые появились в стиральной машине

Остатки влаги и порошкового отложения могут быть источником неприятных запахов в вашей стиральной машине.
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Эта проблема обычно сопровождается налетом на деталях, что негативно сказывается на чистоте ваших вещей, стираемых в машинке.
Вот несколько простых правил, которые помогут вам избежать появления неприятных запахов:
Проветривание: Это простейшая процедура, которая может сделать чудеса. Просто оставляйте дверцу стиральной машины открытой после каждого использования. Также полезно протирать внутреннюю поверхность барабана сухой тряпкой после стирки.
Прогон пустой машины: Регулярный прогон стиральной машины без белья поможет избавиться от остатков порошка и создаст более свежую атмосферу внутри. При этом выбирайте высокую температуру, например, 60 градусов, чтобы моющие средства лучше растворились.
Пищевая сода: Пищевая сода известна своими антибактериальными свойствами и способностью бороться с неприятными запахами. Опытные хозяйки рекомендуют добавить половину столовой ложки соды и несколько капель эфирного масла в бак для порошка. После этого запустите пустой барабан при температуре 40 градусов для эффективной очистки.
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