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Как можно избавиться от неприятных запахов, которые появились в стиральной машине

1:14
Недвижимость

Остатки влаги и порошкового отложения могут быть источником неприятных запахов в вашей стиральной машине.

Как можно избавиться от неприятных запахов, которые появились в стиральной машине
Фото: Unsplash by Nik MacMillan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эта проблема обычно сопровождается налетом на деталях, что негативно сказывается на чистоте ваших вещей, стираемых в машинке.

Вот несколько простых правил, которые помогут вам избежать появления неприятных запахов:

  • Проветривание: Это простейшая процедура, которая может сделать чудеса. Просто оставляйте дверцу стиральной машины открытой после каждого использования. Также полезно протирать внутреннюю поверхность барабана сухой тряпкой после стирки.
  • Прогон пустой машины: Регулярный прогон стиральной машины без белья поможет избавиться от остатков порошка и создаст более свежую атмосферу внутри. При этом выбирайте высокую температуру, например, 60 градусов, чтобы моющие средства лучше растворились.
  • Пищевая сода: Пищевая сода известна своими антибактериальными свойствами и способностью бороться с неприятными запахами. Опытные хозяйки рекомендуют добавить половину столовой ложки соды и несколько капель эфирного масла в бак для порошка. После этого запустите пустой барабан при температуре 40 градусов для эффективной очистки.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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