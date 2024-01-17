Если хозяйкам надоело протирать запотевшее зеркало в ванной, есть 3 метода антизапотевания

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В ванной комнате часто возникает проблема запотевших зеркал из-за недостаточной вентиляции и высокого уровня влажности в помещении.

Фото: flickr. com by Pink Sherbet Photography is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Однако с правильным подходом уборка может быть значительно упрощена с использованием нескольких простых хитростей.

Какие именно методы могут помочь?

Пена для бритья: Вместо привычного применения пены для бритья в качестве средства для бритья, ее можно использовать для защиты зеркальной поверхности. Нанесите небольшое количество пены на чистое зеркало и тщательно втирайте с помощью бумажного полотенца. Это обеспечит длительную защиту от запотевания, и проблему можно забыть на несколько недель.

Вместо привычного применения пены для бритья в качестве средства для бритья, ее можно использовать для защиты зеркальной поверхности. Нанесите небольшое количество пены на чистое зеркало и тщательно втирайте с помощью бумажного полотенца. Это обеспечит длительную защиту от запотевания, и проблему можно забыть на несколько недель. Хозяйственное мыло: Чтобы зеркало оставалось не только чистым, но и сухим, используйте хозяйственное мыло в качестве полироля. Нанесите мыло на всю поверхность зеркала и удалите остатки сухой тряпкой. Этот метод обеспечит гарантированную защиту от запотевания на весь месяц.

Чтобы зеркало оставалось не только чистым, но и сухим, используйте хозяйственное мыло в качестве полироля. Нанесите мыло на всю поверхность зеркала и удалите остатки сухой тряпкой. Этот метод обеспечит гарантированную защиту от запотевания на весь месяц. Регулярная уборка: Применение хитростей с пеной и мылом будет более эффективным, если вы регулярно проводите уборку в ванной комнате. Один раз в месяц обработайте вентиляцию с использованием влажной губки, так как избыток пыли способствует повышению влажности.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет держать зеркала в ванной комнате чистыми и без запотевания на протяжении продолжительного времени.