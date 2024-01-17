ОАЭ попали в ТОП-10 стран, где цены на недвижимость продемонстрировали самый высокий рост с допандемийного уровня

Цены на недвижимость в ОАЭ показали самый высокий рост в мире

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По итогам 2023 года цены на недвижимость в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) показали самый высокий рост в мире. Как следует из данных Международного валютного фонда (МВФ), ОАЭ попали в ТОП-10 стран, где цены на недвижимость демонстрировали самый высокий рост с допандемийного уровня.

Фото: Unsplash by Piotr Chrobot

Уточняется, что в ноябре 2023 года один квадратный фут (0,3 м) жилой площади в Дубае составлял рекордные 1271 дирхам (около $346). Это побило предыдущий рекорд в ОАЭ, поставленный в 2014 году.

Суммарно в прошлом году рост цен на недвижимость в стране составил 10,4%. Причём, жильё в Эмиратах дорожало в последние два года двузначными темпами. Специалисты связывают такой рост с притоком в страну иностранных инвестиций и с высоким спросом на неё со стороны состоятельных людей.

Вдобавок, свою роль сыграло и то, что в прошлом году предложение отставало от роста численности населения вдвое. Как результат, это повлекло за собой дефицит премиальной недвижимости в лучших районах и к значительному удорожанию вилл и пентхаусов.