Попробуйте этот новый вид ландшафтного озеленения в саду: уникальный способ быть в единении с природой — отдых телом и душой

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Этот новый вид ландшафтного озеленения превратит ваш сад в место отдыха

1:47
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Сенсорный сад на даче представляет новый подход к ландшафтному дизайну, где зонирование пространства основано на пяти чувствах. Данное место позволит и отдохнуть, и улучшить эмоциональное состояние.

Этот новый вид ландшафтного озеленения превратит ваш сад в место отдыха
Фото: originally posted to Flickr as French Garden at Duke Farms by nosha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Ранее подобные пространства создавались для людей с ограниченными возможностям. В настоящее время такие сады пользуются популярностью во многих дачных участках. Они являются очень стильным элементом дизайна. Кроме того, можно стать ближе к природе.

Проектируя сенсорный сад, следуйте следующим принципам:

1. Каждой зоне выделите своё место. Разные клумбы будут стимулировать отдельные органы чувств.

2. Отдавайте предпочтение самым разным декоративным видами растений.

3. В "уголок для слуха" разместите предметы, которые издают разные звуки. Хороший вариант — включать в этом месте естественные звуки природы.

4. Для "сада осязания" отличным вариантом будут растения, имеющие необычные формы и текстуры листьев.

5. Допустимо совмещать "сад осязания" и "сад слуха". Можно в этот уголок включить предметы, которые при прикосновении воспроизводят различными звуки.

6. В "уголок вкуса" посадите различные растения со съедобными плодами.

7. В "саду ароматов" расположите культуры, имеющие ярко выраженный запах.

8. Применяйте разные цвета, рисунки, текстуры, формы, чтобы оформить "уголок зрения".

Чтобы было удобно прикасаться, располагайте низкие цветы на высоких клумбах. Для борьбы с вредителями применяйте народные средства и билогические препараты, пишет "Мир Садоводства".

Про сенсорный сад
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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