Попробуйте этот новый вид ландшафтного озеленения в саду: уникальный способ быть в единении с природой — отдых телом и душой

Сенсорный сад на даче представляет новый подход к ландшафтному дизайну, где зонирование пространства основано на пяти чувствах. Данное место позволит и отдохнуть, и улучшить эмоциональное состояние.

Фото: originally posted to Flickr as French Garden at Duke Farms by nosha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license