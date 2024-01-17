Специалисты объяснили, почему сейчас не надо откладывать покупку жилья

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Эксперт по недвижимости Панова посоветовала не откладывать покупку жилья

0:53
Недвижимость

Член комитета Российской гильдии риелторов Оксана Панова выразила уверенность, что, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране, сейчас не стоит откладывать покупку жилья. Свою точку зрения специалист объясняет тем, что многим нет смысла ждать снижения ставок по кредитам. 

Эксперт по недвижимости Панова посоветовала не откладывать покупку жилья
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

"Вопрос риторический — ждать или не ждать, это всё зависит от самого клиента. Если клиенту здесь и сейчас необходимо жилье, то, естественно, он будет рассматривать вариант ипотеки сейчас", — отмечает специалист.

При этом, добавляет Панова, снижения процентных ставок можно подождать в том случае, если вопрос покупки недвижимости не стоит остро, то есть человек понимает, что он может чуть-чуть подождать и пока что взять что-либо на вторичном рынке, так как он не рассматривает первичный.

Она указала, что к категории вторичной недвижимости относятся как старые дома, так и новые, с которыми были совершены сделки.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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