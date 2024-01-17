Специалисты объяснили, почему сейчас не надо откладывать покупку жилья

Член комитета Российской гильдии риелторов Оксана Панова выразила уверенность, что, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране, сейчас не стоит откладывать покупку жилья. Свою точку зрения специалист объясняет тем, что многим нет смысла ждать снижения ставок по кредитам.
"Вопрос риторический — ждать или не ждать, это всё зависит от самого клиента. Если клиенту здесь и сейчас необходимо жилье, то, естественно, он будет рассматривать вариант ипотеки сейчас", — отмечает специалист.
При этом, добавляет Панова, снижения процентных ставок можно подождать в том случае, если вопрос покупки недвижимости не стоит остро, то есть человек понимает, что он может чуть-чуть подождать и пока что взять что-либо на вторичном рынке, так как он не рассматривает первичный.
Она указала, что к категории вторичной недвижимости относятся как старые дома, так и новые, с которыми были совершены сделки.
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