В Москве резко подорожал один тип квартир

Квартиры в новостройках Москвы подорожали на 20,9% за 2023 г

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По итогам прошлого года цена квадратного метра жилья на первичном рынке в российской столице выросла на 20,9%. Уточняется, что она стала больше на 65 тысяч рублей.

Фото: Unsplash by Naoram Sea

По словам экспертов агентства недвижимости Ageeva Real Estate, таким образом, стоимость "квадрата" на "первичке" Москвы составила 376,3 тысячи рублей. При этом в период с декабря 2022 года по декабрь 2023 года средняя цена квадратного метра в новых квартирах увеличилась на 24,7%, то есть, на 74,6 тысячи рублей.

Так что стоимость самого дорогого "квадрата" на рынке новостроек в Москве на настоящий день составляет 5,49 миллиона рублей. Как указывают специалисты, речь идёт об объекте площадью 351 квадратный метр, общая цена которого — 1,93 миллиарда рублей.