В Москве резко подорожал один тип квартир

По итогам прошлого года цена квадратного метра жилья на первичном рынке в российской столице выросла на 20,9%. Уточняется, что она стала больше на 65 тысяч рублей.
По словам экспертов агентства недвижимости Ageeva Real Estate, таким образом, стоимость "квадрата" на "первичке" Москвы составила 376,3 тысячи рублей. При этом в период с декабря 2022 года по декабрь 2023 года средняя цена квадратного метра в новых квартирах увеличилась на 24,7%, то есть, на 74,6 тысячи рублей.
Так что стоимость самого дорогого "квадрата" на рынке новостроек в Москве на настоящий день составляет 5,49 миллиона рублей. Как указывают специалисты, речь идёт об объекте площадью 351 квадратный метр, общая цена которого — 1,93 миллиарда рублей.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.