Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкусная картошка в рукаве — ужин без возни
В Госдуме предложили запретить в России импортное пиво
Названы негласные правила спортивной раздевалки
Аргентинские ученые обнаружили останки удивительного динозавра
Названы города Приморского края, которые начнут реализацию мастер-планов развития
Специалисты призвали уважать людей, если вы содержите собаку
Психолог Самбурский: воспоминаний детства может не быть из-за травмы или выборочности
Не есть после шести, пить много воды, заниматься спортом: популярные мифы о похудении
Во Владивостоке продолжается развитие общественного транспорта
Что такое ипотека и как её получить

Эксперты дали советы о том, как взять ипотеку

2:18
Недвижимость

Ипотека — это кредит на долгий срок, который банк выдает на покупку или строительство недвижимости. Причём, к недвижимости относят не только жилые, но и нежилые здания. Специалисты поделились советами, как получить ипотеку.

Эксперты дали советы о том, как взять ипотеку
Фото: business-vector.info

Право на оформление этого кредита есть у всех дееспособных и совершеннолетних граждан РФ. Чтобы заключить договор, понадобятся паспорт основного заёмщика, его поручители и созаёмщики, если таковые имеются, а также справка о доходах, трудовая книжка и трудовой договор. Также нужны будут оценка приобретаемой недвижимости, её технический и кадастровый паспорта. Причём, обращают внимание эксперты, данный перечень документов — основной, но в банке могут запросить и другие.

Программы ипотеки, продолжают специалисты, бывают рыночными или с поддержкой государства. В случае, если вы берёте рыночную ипотеку, то условия программы устанавливает сам банк. Программы с государственной поддержкой или льготные программы работают иначе: такую ипотеку берут в банках, но ставка по ней будет ниже рыночной. Помощь государства в данном случае заключается в том, что разницу между рыночной и льготной ставкой банку будет покрывать именно оно.

Платёж по ипотеке состоит из двух частей: оплаты основного долга, то есть части суммы кредита, и процентов по нему. Способ платежа по ипотеке (дифференцированный или аннуитетный) обычно предлагает сам банк. Дифференцированный платёж предполагает, что клиент каждый месяц возвращает фиксированную часть основного долга, платя за проценты только ту часть займа, которую не погасил. Аннуитетный платёж подразумевает, что заёмщик ежемесячно платит равную сумму каждый месяц, которая впоследствии распределяется на основной долг и проценты.

Если за ипотеку платить не получается, то у заёмщика могут возникнуть различные последствия. Ведь ипотечный договор предполагает обязательства перед банками. Так, вначале представители банка начнут звонить заёмщику, напоминая ему о платежах, а впоследствии дело моет дойти до суда. Если не поможет и это, банк подаст иск, в результате чего имущество заёмщика может быть конфисковано.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь

У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.

Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
"Надо было занести": Юлиан раскрыл правду о российском шоу-бизнесе
Эта капуста вырастает весом 8 кг: садоводы назвали уникальный сорт, который не боится болезней, растёт в жару и холод
Спецсигналы на автомобилях депутатов раздражают россиян Сергей Лебедев Вашингтон намерен поставить Приштине "Джавелины" Михаил Плисюк Дроны и тоннели врага оказались причиной тяжелого продвижения ВС РФ в зоне СВО Любовь Степушова
Кошка будет жить до 20 лет и радовать хозяев, если они будут придерживаться этих 5 простых правил
Как отличить искусственные яйца
Стакан кефира и яйца: этот пирог станет любимой вкуснятиной к чаю — гости будут спрашивать рецепт
Стакан кефира и яйца: этот пирог станет любимой вкуснятиной к чаю — гости будут спрашивать рецепт
Последние материалы
Жителям Санкт-Петербурга назвали условия и места сдачи хвойных деревьев
Врач Бурдакова рассказала о распространении аутоиммунных заболеваний у женщин
Демограф Чесноков обратил внимание Совбеза РФ на опасность стерилизации женщин
Эксперты рассказали, что происходит с непроданными автомобилями в дилерских центрах
Пеппероната с курицей — находка для тех, кто ищет разнообразия в меню
Физиолог Идова: кратковременный стресс оказывает положительное влияние на иммунитет
Ох, какая хитрость опытных хозяек: перед жаркой надо просто бросить немного этого средства на сковороду
Рассада будет крепкой, если её подкормить эти дешёвым средством
Инсайдер сообщил о разработке мобильной версии Rust
Можно ли похудеть с помощью хрома — мнение нутрициолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников