Что такое ипотека и как её получить

Эксперты дали советы о том, как взять ипотеку

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ипотека — это кредит на долгий срок, который банк выдает на покупку или строительство недвижимости. Причём, к недвижимости относят не только жилые, но и нежилые здания. Специалисты поделились советами, как получить ипотеку.

Фото: business-vector.info

Право на оформление этого кредита есть у всех дееспособных и совершеннолетних граждан РФ. Чтобы заключить договор, понадобятся паспорт основного заёмщика, его поручители и созаёмщики, если таковые имеются, а также справка о доходах, трудовая книжка и трудовой договор. Также нужны будут оценка приобретаемой недвижимости, её технический и кадастровый паспорта. Причём, обращают внимание эксперты, данный перечень документов — основной, но в банке могут запросить и другие.

Программы ипотеки, продолжают специалисты, бывают рыночными или с поддержкой государства. В случае, если вы берёте рыночную ипотеку, то условия программы устанавливает сам банк. Программы с государственной поддержкой или льготные программы работают иначе: такую ипотеку берут в банках, но ставка по ней будет ниже рыночной. Помощь государства в данном случае заключается в том, что разницу между рыночной и льготной ставкой банку будет покрывать именно оно.

Платёж по ипотеке состоит из двух частей: оплаты основного долга, то есть части суммы кредита, и процентов по нему. Способ платежа по ипотеке (дифференцированный или аннуитетный) обычно предлагает сам банк. Дифференцированный платёж предполагает, что клиент каждый месяц возвращает фиксированную часть основного долга, платя за проценты только ту часть займа, которую не погасил. Аннуитетный платёж подразумевает, что заёмщик ежемесячно платит равную сумму каждый месяц, которая впоследствии распределяется на основной долг и проценты.

Если за ипотеку платить не получается, то у заёмщика могут возникнуть различные последствия. Ведь ипотечный договор предполагает обязательства перед банками. Так, вначале представители банка начнут звонить заёмщику, напоминая ему о платежах, а впоследствии дело моет дойти до суда. Если не поможет и это, банк подаст иск, в результате чего имущество заёмщика может быть конфисковано.