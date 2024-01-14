Полы засверкают, а подруги будут спрашивать про то, как хозяйке удается такая чистота: рассказываем как добиться успеха

На первый взгляд, мытье полов может показаться простой задачей, но на самом деле это небыстрый утомительный процесс, требующий особого внимания и заботы. Каждый тип покрытия имеет свои особенности ухода, и для достижения идеального результата — сверкающего пола — нужно знать правильные средства.
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Паркет:
Используйте глицерин в соотношении 1 ложка на стакан воды.
Смочите тряпку в растворе и тщательно протрите пол. Результат не заставит себя долго ждать.
Ламинат:
Приготовьте слабый раствор уксусной кислоты.
В теплую воду добавьте три столовые ложки уксуса и две столовые ложки лимонного сока.
Осторожно обработайте поверхность и дайте ей высохнуть.
Линолеум:
Используйте молоко в равных пропорциях с водой.
Смешайте молоко и воду, помойте пол, затем протрите сухой тряпкой.
Кафельная плитка:
Используйте мыльный раствор для быстрого и легкого процесса уборки.
Убедитесь, что на кафеле нет ржавчины и известковых отложений.
Ковры:
Первый вариант:
Нанесите смесь нашатыря (10 мл) и моющего средства (20 грамм) на пятно.
Втирайте смесь до полного исчезновения пятна.
Смойте остатки губкой и протрите сухой тряпкой.
Второй вариант:
Используйте уксус в пропорции 15 мл на 1 литр воды.
Втирайте смесь губкой в ковер.
Через полчаса протрите сухой тряпкой и пропылесосьте.
Следуя этим советам, вы сможете поддерживать ваши полы в идеальном состоянии, делая уборку легкой и эффективной.
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