Полы засверкают, а подруги будут спрашивать про то, как хозяйке удается такая чистота: рассказываем как добиться успеха

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

На первый взгляд, мытье полов может показаться простой задачей, но на самом деле это небыстрый утомительный процесс, требующий особого внимания и заботы. Каждый тип покрытия имеет свои особенности ухода, и для достижения идеального результата — сверкающего пола — нужно знать правильные средства.

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Паркет:

Используйте глицерин в соотношении 1 ложка на стакан воды.

Смочите тряпку в растворе и тщательно протрите пол. Результат не заставит себя долго ждать.

Ламинат:

Приготовьте слабый раствор уксусной кислоты.

В теплую воду добавьте три столовые ложки уксуса и две столовые ложки лимонного сока.

Осторожно обработайте поверхность и дайте ей высохнуть.

Линолеум:

Используйте молоко в равных пропорциях с водой.

Смешайте молоко и воду, помойте пол, затем протрите сухой тряпкой.

Кафельная плитка:

Используйте мыльный раствор для быстрого и легкого процесса уборки.

Убедитесь, что на кафеле нет ржавчины и известковых отложений.

Ковры:

Первый вариант:

Нанесите смесь нашатыря (10 мл) и моющего средства (20 грамм) на пятно.

Втирайте смесь до полного исчезновения пятна.

Смойте остатки губкой и протрите сухой тряпкой.

Второй вариант:

Используйте уксус в пропорции 15 мл на 1 литр воды.

Втирайте смесь губкой в ковер.

Через полчаса протрите сухой тряпкой и пропылесосьте.

Следуя этим советам, вы сможете поддерживать ваши полы в идеальном состоянии, делая уборку легкой и эффективной.