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Полы засверкают, а подруги будут спрашивать про то, как хозяйке удается такая чистота: рассказываем как добиться успеха

1:37
Недвижимость » Дизайн и интерьер

На первый взгляд, мытье полов может показаться простой задачей, но на самом деле это небыстрый утомительный процесс, требующий особого внимания и заботы. Каждый тип покрытия имеет свои особенности ухода, и для достижения идеального результата — сверкающего пола — нужно знать правильные средства.

Полы засверкают, а подруги будут спрашивать про то, как хозяйке удается такая чистота: рассказываем как добиться успеха
Фото: Own work by Pazzo4562 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Паркет:

  • Используйте глицерин в соотношении 1 ложка на стакан воды.
  • Смочите тряпку в растворе и тщательно протрите пол. Результат не заставит себя долго ждать.

Ламинат:

  • Приготовьте слабый раствор уксусной кислоты.
  • В теплую воду добавьте три столовые ложки уксуса и две столовые ложки лимонного сока.
  • Осторожно обработайте поверхность и дайте ей высохнуть.

Линолеум:

  • Используйте молоко в равных пропорциях с водой.
  • Смешайте молоко и воду, помойте пол, затем протрите сухой тряпкой.

Кафельная плитка:

  • Используйте мыльный раствор для быстрого и легкого процесса уборки.
  • Убедитесь, что на кафеле нет ржавчины и известковых отложений.

Ковры:

Первый вариант:

  • Нанесите смесь нашатыря (10 мл) и моющего средства (20 грамм) на пятно.
  • Втирайте смесь до полного исчезновения пятна.
  • Смойте остатки губкой и протрите сухой тряпкой.

Второй вариант:

  • Используйте уксус в пропорции 15 мл на 1 литр воды.
  • Втирайте смесь губкой в ковер.
  • Через полчаса протрите сухой тряпкой и пропылесосьте.

Следуя этим советам, вы сможете поддерживать ваши полы в идеальном состоянии, делая уборку легкой и эффективной.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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