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4 шага, как быстро и безопасно продать квартиру в новом году

Риелторы поделились советами быстрой продажи квартиры

2:15
Недвижимость

Когда закончились новогодние праздники, не успевшие продать в ушедшем году квартиру собственники вновь активизируются и открывают объявления о продаже. Специалисты поделились советами, как продавцу успешно справиться со всеми этапами реализации и безопасно провести сделку.

Риелторы поделились советами быстрой продажи квартиры
Фото: guneserkoc.com

Самым первым и важным шагом, обращают внимание риелторы, является правильно оценённая стоимость. Для того, чтобы корректно определить цену, необходимо детально проанализировать рынок и изучить объявления других продавцов в районе. Ведь если стоимость будет завышенной, доля заинтересованных претендентов может значительно снизиться. Слишком заниженная стоимость приведёт к большому числу звонков от потенциальных покупателей.

Затем следует составить качественное продающее объявление с грамотным и лаконичным текстом. Причём, советуют специалисты, за основу лучше взять информационный стиль, а акцент сделать на сути — основных параметрах и преимуществах лота. При этом литературных приёмов следует избегать, а концентрироваться — на конкретных характеристиках жилья: описание района, инфраструктуры, удалённости от метро и центра города.

К объявлениям нужно приложить качественными фотографии, на которых было бы видно все помещения, в том числе, санузел, кухню, прихожую, коридоры, балкон и фасад здания.

Следующий шаг, продолжают эксперты, — хоумстейджинг. Это создание качественных фото и ускорение сделки совместно с увеличением её стоимости.

"В основе метода лежит сочетание приемов дизайна интерьера, небольшого ремонта и психологии. В перечень базовых правил входят генеральная уборка, грамотная организация пространства, мелкий ремонт, создание уютной атмосферы с помощью приятных ароматов и запоминающихся акцентов в декоре", — добавили риелторы.

И не забудьте подготовить пакет документов, состоящий из паспорта собственника, договора купли-продажи, выписки из ЕГРН, технического паспорта объекта, справка об отсутствии долгов по "коммуналке", а также расширенной выписки из домовой книги. Вдобавок, может потребоваться свидетельство о рождении ребёнка, если недвижимость была приобретена за маткапитал.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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