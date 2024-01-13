Наледь и снег на задней стенке холодильника можно очень даже просто устранить

Нередко владельцев квартир и домов поджидает неприятность: на задней стенке холодильника обнаруживается снег и наледь.
Вместо того, чтобы метаться в панике и сразу обращаться к профессионалам, стоит задуматься о том, чтобы решить проблему самостоятельно и не тратить лишние деньги.
Первым шагом следует проверить, правильно ли размещены продукты в холодильнике. Они не должны быть слишком близко к задней стенке, чтобы не нарушать работу вентиляционной системы.
Второй важный момент — убедиться, что расстояние от стены кухни до задней решетки холодильника составляет не менее 15 сантиметров.
Если необходимо, можно попробовать выровнять корпус устройства, подкрутив регулируемые ножки.
Также стоит проверить температурный режим и состояние уплотнителя. Если уплотнитель изношен, его следует заменить.
Часто именно в этом заключается проблема, и после замены данного компонента снег и наледь в холодильнике больше не образуются.
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