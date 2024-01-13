Наледь и снег на задней стенке холодильника можно очень даже просто устранить

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Нередко владельцев квартир и домов поджидает неприятность: на задней стенке холодильника обнаруживается снег и наледь.

Фото: commons.wikimedia. org by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Вместо того, чтобы метаться в панике и сразу обращаться к профессионалам, стоит задуматься о том, чтобы решить проблему самостоятельно и не тратить лишние деньги.

Первым шагом следует проверить, правильно ли размещены продукты в холодильнике. Они не должны быть слишком близко к задней стенке, чтобы не нарушать работу вентиляционной системы.

Второй важный момент — убедиться, что расстояние от стены кухни до задней решетки холодильника составляет не менее 15 сантиметров.

Если необходимо, можно попробовать выровнять корпус устройства, подкрутив регулируемые ножки.

Также стоит проверить температурный режим и состояние уплотнителя. Если уплотнитель изношен, его следует заменить.

Часто именно в этом заключается проблема, и после замены данного компонента снег и наледь в холодильнике больше не образуются.