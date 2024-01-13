В Москве повысился спрос на премиальные квартиры

Спрос на премиальные квартиры в Москве вырос в два раза

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Москве вырос спрос на недвижимость премиум-класса. Уточняется, что по сравнению с прошлым годом он стал выше в два раза.

Фото: Фото: schasliviy.dp.ua

Как рассказали эксперты Est-a-Tet после анализа итогов четвёртого квартала на первичном рынке Москвы, в итоге спрос достиг рекордного значения — 85 тысяч квадратных метров. Аналитики отметили, что это на 21,1% больше, чем в третьем квартале 2023 года.

"Средневзвешенная цена квартир в премиум-классе в четвертом квартале 2023 года достигла 701,7 тысячи рублей за квадратный метр, что также стало рекордным показателем в данном сегменте. Относительно предыдущего квартала цена выросла на 1,6%, а в годовой динамике — на 12,5%", — объяснил директор по развитию Est-a-Tet Роман Родионцев.

По его словам, средняя стоимость таких квартир составила 61,5 миллиона рублей.