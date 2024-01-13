Сода, мука и масло: зачем опытные хозяйки используют их для чистки кухонной раковины и как?

1:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Часто хозяйки сталкиваются с неприятной проблемой: замечают, что в какой-то момент раковина на кухне становится грязной. Это неудивительно, учитывая постоянную эксплуатацию. Однако беда в том, что очень жесткая вода и моющие средства оставляют на поверхности разводы, которые убрать бывает непросто.

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Тем не менее, существуют три способа быстро, легко и, что самое важное, эффективно решить эту проблему.

Мука. Вымываем раковину и вытираем ее досуха. Затем закрываем сливное отверстие и равномерно посыпаем поверхность тонким слоем муки. После этого салфеткой (можно использовать бумажное полотенце или туалетную бумагу) тщательно натираем раковину. Завершающий этап — собираем муку салфеткой и утилизируем в мусорное ведро, чтобы избежать засорения водопровода при смыве.

Пищевая сода. Процедура очистки практически идентична предыдущей, за исключением того, что соду можно смывать в канализацию.

Растительное масло. После предварительной вытирки раковины до сухости и чистоты, смачиваем тряпочку подсолнечным или оливковым маслом, а затем протираем раковину. В конце удаляем остатки масла салфеткой.

К слову, описанные методы также подходят для очистки смесителей и кранов.