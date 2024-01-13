Воды в доме будет всегда тёплой: современные водонагреватели

Каковы преимущества современных водонагревателей

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Проточные водонагреватели предназначены для нагрева воды в процессе её расхода с возможностью регулировки температуры в пределах 30-60 °C. При установке таких нагревателей важно соблюдать требования по вентиляции и площади помещения. В герметичных помещениях, где есть газовые проточные водонагреватели, рекомендуется использовать модели с закрытой камерой сгорания. Это обеспечивает высокую эксплуатационную безопасность, так как газ и чад выводятся наружу, предотвращая угрозу для здоровья.

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Преимущества проточных водонагревателей включают их компактные размеры и энергоэффективность, так как они потребляют энергию только в момент расхода воды. Однако есть и некоторые недостатки. Например, нагрев воды начинается только после открытия крана, и потребитель может ощутить дискомфорт из-за начального использования холодной воды.

Длина трубопровода от водонагревателя до точки водоразбора также играет важную роль. Она не должна превышать 5 метров, иначе ожидание горячей воды может быть длительным. Минимальный поток воды также является значимым параметром, и установка термостатического клапана может помочь минимизировать неудобства с отсутствием горячей воды нужной температуры.

При выборе проточного водонагревателя стоит учитывать производительность, которая зависит от температуры воды до и после нагрева. Также важно учесть минимальный поток воды, чтобы гарантировать правильную работу нагревателя.