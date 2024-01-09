Категорически запрещено для безопасности труб в доме делать это

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сантехника в доме неизбежно сталкивается с засорами, требующими вызова специалиста для их удаления. Вина за засоры в трубах, в большинстве случаев, лежит на самих хозяевах, которые часто не обращают внимание на то, что смывают в сточное отверстие на кухне или в ванной.

Фото: flickr. com by Sharon Mollerus is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Рассмотрим, какие предметы следует избегать смывать в сточное отверстие, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

1. Остатки еды: Продукты категорически запрещено смывать в раковину на кухне. Перед мытьем посуды необходимо удалить остатки пищи с тарелок, чтобы избежать их разбухания в трубах и перекрытия просвета. Особенно вредны для труб остатки мучных изделий и круп.

3. Масло и жир: Жир и масло являются катастрофическими для труб. Они оседают на стенках труб, застывают при контакте с холодной водой, что в конечном итоге приводит к засорам. Остатки жира следует выбрасывать в мусорное ведро, а не сливать в сток.

4. Волосы: Волосы являются одним из основных врагов труб. Даже сеточка в сливе не всегда предотвращает засоры. Волосы спутываются и формируют комки, привлекая другие предметы. Такие засоры трудно удалить и они серьезно блокируют проход в сливных трубах.

4. Глина (косметическая): Если вы используете косметическую глину, знайте, что это абсолютно неприемлемо для смывания в канализацию. Глина имеет плотную консистенцию, образуя комки в трубах, что может повредить канализацию. Эти отложения трудно удалить, иногда даже требуется замена не только труб, но и сифона.

Таким образом, соблюдение основных правил избегения смывания неподходящих предметов в сток поможет поддерживать нормальное функционирование сантехники в вашем доме.