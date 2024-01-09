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Цены на новостройки в 2024 году вырастут до 7%

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Недвижимость

В начале 2024 года на российском рынке недвижимости прогнозируется повышение цен на новостройки на 5-7%. Заместитель руководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова подчеркнула, что снижение компенсации за льготные ипотечные кредиты для банков приводит к введению комиссионного вознаграждения, что может увеличить конечную стоимость квартир на 5,25% и 6,72% для семейных ипотек.

Цены на новостройки в 2024 году вырастут до 7%
Фото: openverse by woodleywonderworks is licensed under CC BY 2.0

Как сообщает URA.RU, эксперты также прогнозируют снижение спроса на новое жилье, однако объемы строительства не снижаются. Генеральный директор ГК "Техзор" Андрей Бородкин отмечает, что изменения в условиях ипотеки могут повлиять на спрос, но льготная ипотека остается ключевым стабилизатором рынка. 

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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