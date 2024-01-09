В начале 2024 года на российском рынке недвижимости прогнозируется повышение цен на новостройки на 5-7%. Заместитель руководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова подчеркнула, что снижение компенсации за льготные ипотечные кредиты для банков приводит к введению комиссионного вознаграждения, что может увеличить конечную стоимость квартир на 5,25% и 6,72% для семейных ипотек.
Как сообщает URA.RU, эксперты также прогнозируют снижение спроса на новое жилье, однако объемы строительства не снижаются. Генеральный директор ГК "Техзор" Андрей Бородкин отмечает, что изменения в условиях ипотеки могут повлиять на спрос, но льготная ипотека остается ключевым стабилизатором рынка.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.