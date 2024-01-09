Цены на новостройки в 2024 году вырастут до 7%

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В начале 2024 года на российском рынке недвижимости прогнозируется повышение цен на новостройки на 5-7%. Заместитель руководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова подчеркнула, что снижение компенсации за льготные ипотечные кредиты для банков приводит к введению комиссионного вознаграждения, что может увеличить конечную стоимость квартир на 5,25% и 6,72% для семейных ипотек.

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Как сообщает URA.RU, эксперты также прогнозируют снижение спроса на новое жилье, однако объемы строительства не снижаются. Генеральный директор ГК "Техзор" Андрей Бородкин отмечает, что изменения в условиях ипотеки могут повлиять на спрос, но льготная ипотека остается ключевым стабилизатором рынка.